Sabancı Holding'de aile üyeleri ve üst yönetim hisselerine sahip çıktı

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Sabancı Holding'in 16 Ekim'de duyurduğu pay geri alım programının ardından şirketin pay fiyatı BIST 30 endeksinden olumlu yönde ayrıştı. Programın ardından Sabancı Ailesi üyeleri Dilek Sabancı ve Serra Sabancı ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler ve Finans Direktörü (CFO) Mustafa Aydın, 19 Ekim 2026'da Sabancı Holding paylarında alım yaptıklarını bildirdi.

Beş ayrı bildirimde yer alan işlemlerin toplam nominal büyüklüğü 2 milyon 776 bin 300 lira olurken, açıklanan fiyat aralıklarının orta noktaları esas alındığında toplam tutar yaklaşık 237,9 milyon lira olarak hesaplandı.

En yüksek tutarlı alımlar Sabancı Ailesi üyelerinden

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serra Sabancı'nın yatırımcısı olduğu serbest özel fon, 19 Ekim'de 85,20-86,20 lira fiyat aralığından 1 milyon 155 bin lira nominal değerli pay alımı gerçekleştirdi. İşlemin tutarı yaklaşık 98 milyon 989 bin 968 lira oldu.

Dilek Sabancı da aynı tarihte 85,20-86,30 lira fiyat aralığından 1 milyon 155 bin lira nominal değerli Sabancı Holding payı satın aldı. Söz konusu işlemin yaklaşık tutarı 99 milyon 86 bin 526 lira olarak hesaplandı.

Holding yönetiminden de hisse alımı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, 85,25-85,85 lira fiyat aralığından 175 bin 650 lira nominal değerli pay aldı. Çulhacı'nın gerçekleştirdiği işlemin tutarı 15 milyon 5 bin 970 lira oldu.

Holding CEO'su Kıvanç Zaimler de 85,25-85,95 lira fiyat aralığından 175 bin 650 lira nominal değerli pay alımı gerçekleştirdi. İşlemin tutarı yaklaşık 15 milyon lira olarak açıklandı.

Holding CFO'su Mustafa Aydın ise 85,30-85,80 lira fiyat aralığından 115 bin lira nominal değerli pay satın aldı. İşlemin toplam tutarı 9 milyon 826 bin 750 lira oldu.

7 milyar liralık geri alım programının ardından geldi

Söz konusu işlemler, Sabancı Holding'in 16 Ekim 2026'da duyurduğu pay geri alım programının ardından gerçekleşti. Holding, program kapsamında pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun üst sınırını 7 milyar lira olarak belirlediğini açıklamıştı.

Şirketin pay geri alım programından ayrı olarak gerçekleştirilen aile üyeleri ve üst düzey yöneticilerin alımları, şirket paylarına yönelik yatırımcı ilgisi açısından da dikkati çekti.