Sabancı Holding’de iki kritik üst düzey atama

Enerjisa Enerji’de 2019 yılından bu yana CEO olarak görev yapan ve Sabancı Topluluğu’ndaki 16 yıllık kariyeri boyunca enerji, dağıtım, teknoloji, sürdürülebilirlik ve dönüşüm alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen Murat Pınar, Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak Sabancı Topluluğu’nun stratejik yatırım gündemine liderlik edecek. Pınar, aynı zamanda Dx Technology Services and Investment BV şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenirken, tecrübe ve uzmanlık alanlarıyla uyumlu olarak Topluluk şirketlerinde yönetim kurulu görevleri de alacak; portföy genelinde değer yaratımı, dönüşüm ve teknoloji odağı çalışmalarına katkı sağlayacak. Yeni yapı kapsamında Topluluğun sürdürülebilirlik fonksiyonu da Murat Pınar’a bağlı olarak çalışmalarına devam edecek.

Sabancı Holding’de Çalışan Deneyimi ve Çalışma İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Mustafa Özturan ise İnsan ve Kültür Başkanı olarak, Topluluğun insan, kültür, liderlik gelişimi ve çalışma ilişkileri gündemine liderlik edecek. Sabancı Topluluğu’ndaki 33 yıllık deneyimiyle Özturan, Holding ile Topluluk şirketleri arasındaki insan ve kültür iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

“Sabancı Topluluğu olarak, geçtiğimiz dönemde portföy odaklı çalışma modelimizi güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada önceliğimiz, bu modeli daha yüksek bir icra gücü, daha güçlü yönetişim ve daha etkin bir iş birliği kültürüyle desteklemek. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz atamalar, Topluluğumuzun geleceğe hazırlık yolculuğunda kritik bir adımı temsil ediyor.

Murat Pınar, Enerjisa Enerji’de üstlendiği liderlik döneminde dönüşüm, paydaş yönetimi, teknoloji odağı, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik alanlarında güçlü bir performans ortaya koydu. Enerji sektöründeki derin deneyimi, yeni teknolojileri değerlendirme kabiliyeti ve çok paydaşlı yapılarda sonuç alma becerisiyle, Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevinde Topluluğumuzun değer yaratma gündemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Mustafa Özturan ise Sabancı Topluluğu’nda uzun yıllardır insan kaynakları, çalışan deneyimi, iş hukuku ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi. Topluluk şirketlerimizle kurduğu güçlü iş birliği, sahaya yakın liderlik anlayışı ve çalışma ilişkileri konusundaki derin uzmanlığıyla, İnsan ve Kültür Başkanlığı görevinde kültürel dönüşüm, liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi gündemimize değerli katkılar sunacaktır.

Her iki çalışma arkadaşımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyor; bu atamaların Sabancı Topluluğu için hayırlı olmasını diliyorum.”

Murat Pınar Hakkında

Murat Pınar Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve MBA diplomasını London School of Commerce & University of Wales’ten almıştır. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Siemens’te başlamış olan Pınar, 2005’ten 2010 yılına kadar Nokia NSN’de 13 farklı ülkede sorumlu Saha Operasyon Müdürlüğü ve Telekomünikasyon, Fiber Optik, Altyapı, İnşaat ve Entegrasyon süreçlerinde program yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. Murat Pınar, 2010 yılında Enerjisa bünyesine dahil olmuş ve 2015 yılına kadar Enerjisa dağıtım bölgeleri Başkent, AYEDAŞ ve Toroslar organizasyonlarında çeşitli üst yönetici rollerinde bulunmuştur. Murat Pınar, 2015 yılında Enerjisa dağıtım şirketleri Genel Müdürü, 2016 yılında ise Enerjisa Enerji Dağıtım İş Birimi Başkanı olarak atanmıştır. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Enerjisa Enerji CEO’su olarak görevine devam etmektedir. Murat Pınar, halen Avrupa Birliği'nin teknolojik rekabet gücünü artırmayı hedefleyen uluslararası düşük karbon enerji teknolojileri kümesi EUROGIA Başkanlığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi’dir; geçmişte ise Emobilite Operatörleri Derneği Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Mustafa Özturan Hakkında

Mustafa Özturan, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, Çağ Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine 1993 yılında Teksa’da insan kaynakları ve çalışma ilişkileri alanında başlayan Özturan, 1994-2000 yılları arasında Bossa’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 2000-2009 yılları arasında Sabancı Holding’de Çalışma İlişkileri Müşaviri olarak görev alan Özturan, sonrasında Sasa Polyester’de İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü, Enerjisa Elektrik Dağıtım Şirketleri’nde ise İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak üst düzey yöneticilik sorumlulukları üstlenmiştir.

İnsan kaynakları, çalışma ilişkileri, işveren ve meslek örgütleri ilişkileri, kurumsal gelişim, istihdam politikaları ve çalışan deneyimi alanlarında farklı sektörlerde önemli deneyime sahip olan Mustafa Özturan, Sabancı Topluluğu’nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri de yapmıştır. Özturan, halen Sabancı Holding’de Çalışan Deneyimi ve Çalışma İlişkileri Direktörü olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.