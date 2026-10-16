Sabancı Holding'den 7 milyar TL'lik pay geri alım kararı
Sabancı Holding, pay fiyatını desteklemek ve hissedarların menfaatlerini korumak amacıyla yeni bir pay geri alım programı başlattı. Şirket, azami 42 milyon TL nominal değerli payın geri alınmasını ve program için en fazla 7 milyar TL kaynak ayrılmasını kararlaştırdı. Geri alınan paylar, 3 yıla kadar sürebilecek program boyunca satılmayacak.
Hacı Ömer Sabancı Holding, pay fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek, pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasına katkı sağlamak amacıyla pay geri alım programı başlattı.
Şirketin 16 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, azami 42 milyon TL nominal değerli payın geri alınması kararlaştırıldı.
Geri alım programına 7 milyar TL'lik kaynak
Pay geri alım işlemleri için ayrılacak fonun azami 7 milyar TL olarak belirlenmesine karar verildi. Programın süresi ise azami 3 yıl olacak.
Sabancı Holding, geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı kararı çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi.
Şirket ayrıca, programın yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını açıkladı.
Açıklamada, program kapsamında geri alınan payların, geri alım programının yürürlükte olduğu süre boyunca satılmamasına karar verildiği belirtildi.