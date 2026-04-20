Sabancı Holding’den dev satış hamlesi: Milyar dolarlık süreç başladı

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding, yapı malzemeleri sektöründeki faaliyetlerinde yeni bir döneme giriyor. Şirket, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin devrine yönelik önemli bir adım attı. Kamuoyuna yapılan açıklamada, Almanya merkezli Heidelberg Materials AG’nin, mevcut ortaklık sözleşmesinde sabit olan ön alım hakkını kullanarak Sabancı Holding’in Akçansa’daki hisselerini satın alma kararı aldığı duyuruldu.

Heidelberg Materials ön alım hakkını kullanıyor

Bu gelişme, 28 Ocak 2026’da Sabancı Holding’e gelen bağlayıcı teklifi takiben ortaya çıktı. Söz konusu teklif, firmanın toplamda 1.1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden yapıldı. Akçansa’nın diğer ana ortağı olan Heidelberg Materials, 17 Nisan 2026’da yaptığı resmi bildirimle bu teklifi değerlendirme kararı aldı ve ön alım hakkını kullanacağını Sabancı’ya iletti.

Satışın gerçekleşmesiyle Sabancı Holding’in Akçansa’daki 76 milyon TL’yi aşan nominal değerli, yüzde 39,72 oranındaki tüm hisseleri Heidelberg Materials’a geçecek. Ödenecek tutar ise hisse oranı esas alınarak, borç ve nakit düzeltmeleri sonucunda kesinleşecek.

Devir sürecinin ardından Akçansa’da yeni bir dönem başlayacak. Böylece, Heidelberg Materials’ın şirketteki payı yüzde 79,44 seviyesine yükselecek ve şirketteki oy hakkı da aynı seviyeye çıkacak. Devir işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun ve ilgili yasal düzenleyicilerin onayı gerekecek.

Akçansa’da devir süreci

Heidelberg Materials yetkilileri, devir işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tam uygunluk içinde sürdürüleceğini vurgularken, tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Taraflar ise yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından satışın tamamlanmasını bekliyor.

Bu satışla birlikte, Sabancı Holding’in yıllardır önemli bir iştiraki olan Akçansa’daki ortaklık yolculuğu sona erecek.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Akçansa”) sahip olduğumuz 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72’sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1.100.000.000 ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Akçansa’nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials AG ile Şirketimiz arasındaki mevcut sözleşmesel yükümlülükler uyarınca; taraflardan birinin sahip olduğu payları üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde diğer tarafın devredilecek paylara ilişkin ön alım hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1.100.000.000 ABD Doları Şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirmiştir.

Pay devir bedeli, Sabancı Holding’in %39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır. Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacaktır.”