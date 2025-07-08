Sabancı Holding'den stratejik hamle: ABD'nin dev şirketini resmen satın aldı

Sabancı Holding’in ABD’deki bağlı ortaklığı Sabancı Renewables Inc., Teksas eyaletinde 156 megavat kapasiteli yeni bir güneş enerjisi santralini portföyüne ekledi. Şirket, Pepper Solar Farm LLC’nin yüzde 100 hissesini, ilişkisi bulunmayan üçüncü bir taraftan satın aldı. Projenin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Şirketin ABD’deki mevcut yenilenebilir enerji hamlesi güçlenecek

Satın alma işlemi, Sabancı Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bu yatırımın şirketin ABD’deki mevcut yenilenebilir enerji hamlesini önemli ölçüde güçlendireceği belirtildi.

Şirketin halihazırda faaliyette olan Cutlass II santrali ile temmuz ayında devreye alınması planlanan Oriana projesine ek olarak, Pepper Güneş Enerjisi Santrali’nin de devreye girmesiyle birlikte ABD’deki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 660 megavata yükselecek.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin %100 hissesi ilişkili olmayan bir üçüncü taraftan satın alınmıştır.

Söz konusu güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ilgili tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

Halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile Temmuz ayı içerisinde devreye alınması planlanan Oriana güneş enerjisi santraline ek olarak gerçekleştirilecek bu yeni kapasite yatırımının devreye alınması sonrasında, Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 660 MW'a ulaşacaktır.

Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir."