Sabancı Holding’den stratejik hamle: Kârlılığı düşük iştiraklerden çıkış gündemde

Sabancı Holding (SAHOL.IS) üst yönetimi, Cuma günü analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda mevcut operasyonlarını gözden geçirdiklerini açıkladı. Analist notlarına göre, holdingin net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı düşük olan iştiraklerinden çıkmayı değerlendirebileceği ifade edildi. Buna göre, Carrefoursa CRFSA.IS ve Teknosa TKNSA.IS bu kapsamda öncelikle çıkılabilecek şirketler olarak işaret edildi.

İş Yatırım’ın notunda, bazı işlerden kısa vadede çıkılacağı, bazı alanlarda ise yeniden yapılandırma ve dönüşüm sürecinin ardından çıkışın gündeme gelebileceği ifade edildi. Reuters’ın haberine göre ise Notta, gıda perakendesi sektörünün çıkılacak işler arasında yer aldığı, Teknosa’da dijital dönüşüm (pazar yeri modeli) başarısız olursa çıkışın gündeme gelebileceği belirtildi.

Sabancı Holding gıda perakendeciliği alanında Carrefoursa ile faaliyet gösteriyor. Carrefoursa hisseleri saat 1300'te yaklaşık %9 yükselişle hareket ederken, Teknosa hisseleri %1 civarı ekside işlem görüyor. Sabancı Holding konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna bir yorum yapmadı. Sabancı Holding hisseleri aynı saatte %1.8 yükselişte.

Operasyonlardan çıkış yapılabileceği mesajı

Deniz Yatırım'ın notunda da, toplantıda mevcut operasyonların gözden geçirildiği, daha yüksek özkaynak karlılığı sağlayacak işlere odaklanılacağı ve konsolide kârlılık üzerinde baskı yaratan operasyonlardan çıkış yapılabileceği mesajı verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Düşüncemiz, düşük özkaynak karlılığına ek olarak Holding'in yabancı para ciro ve regülasyonu görece az olan pazar/sektörlere odaklanma stratejisi çerçevesinde ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa'dan çıkış yapılabileceği; mevcut durumda finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı alınan Kordsa'nın KORDS.IS operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, ancak, sonuçsuz kalması halinde bu operasyondan da çıkışın masaya gelebileceği yönünde."

Notta yer alan ve holdingin halka açık iştiraklerinin finansallarından derlenen verilere göre; özkaynak kârlılıkları Akbank'ın %20.1, Agesa'nın %68, Aksigorta'nın %43, Brisa'nın %-1.8, Kordsa'nın %-10.5, Akçansa'nın %5.0, Çimsa'nın %6.5, Enerjisa Enerji'nin %-2.3, Teknosa'nın %-104.9, Carrefoursa'nın da %-311.6 seviyesinde bulunuyor.

İş Yatırım'ın notunda ayrıca holdingin enerji ve iklim teknolojilerinde çok sayıda venture yatırımı yaptığına dikkat çekilirken, Enerjisa Üretim'in de halka açılmaya hazır olduğu ve piyasa koşulları uygun olduğu ilk fırsatta halka arzının yapılabileceği belirtildi.

Getiri odaklı büyüme üzerinde durulacak

Deniz Yatırım notunda, holdingin planlamasında getiri odaklı büyüme üzerinde durduğu belirtilirken, büyüme kriterleri ise şöyle sıralandı:

"Portföyle uyumlu, yakın sektörler veya coğrafyalarda yatırıma odaklanılması. Getiri potansiyeli yüksek yeni iş alanlarına odaklanılması (azınlık ortaklık opsiyonu da söz konusu olabilir). "Distressed (sorunlu)" varlık fırsatlarının değerlendirilmesi. Türkiye ve gelişmiş ülke pazarlarındaki fırsatların değerlendirilmesi. Daha yüksek çarpanlara sahip belirli sektörlerde ölçeklenebilir şirketlere odaklanılması. Yatırımlarda daha yüksek getirinin hedeflenmesi" Notta ayrıca, bankacılık ve finansal hizmetler ile enerji işkollarının ana alanlar olmaya devam edeceği de belirtildi.