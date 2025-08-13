  1. Ekonomim
Sabancı Holding'den yılın ilk yarısında 42 milyar TL'lik kombine yatırım

Sabancı Holding, yılın ilk 6 ayında 42,1 milyar TL büyüklüğünde kombine yatırım yaparken gelirlerini 714 milyar TL’ye taşıdı.

Sabancı Holding, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. İkinci üç aylık dönemde, stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümesine devam eden Sabancı Holding, söz konusu dönemde kombine gelirlerini
357 milyar TL seviyesine yükseltirken, 1,8 milyar TL konsolide net kâr elde etti. Böylece, şirketin ilk 6 aydaki kombine gelirleri de yüzde 4’lük artışla 714,1milyar TL’ye (holding temettü geliri hariç) ulaşmış oldu.

Operasyonel mükemmeliyet, finansal disiplin ve etkin maliyet yönetimi sayesinde bilanço yapısını kuvvetlendirmeye devam ederken yatırımlarını da kararlılıkla sürdüren Sabancı Holding, yılın ilk 6 aylık döneminde 42,1 milyar TL büyüklüğünde kombine yatırıma imza attı.

Türkiye’de ve ABD’de yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor

Sabancı, söz konusu dönemde Türkiye’de ve ABD’de enerji portföyünü büyütmek için de önemli adımlar atmaya devam etti. Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Üretim, yurt içinde YEKA RES-2 kapsamındaki rüzgâr yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte enerji üretim kapasitesini 4.000 MW’ın üzerine taşıdı. Enerjisa Üretim, Türkiye’deki toplam kurulu gücünü 2028 sonuna kadar en az 6.250 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Diğer yandan, sermayesinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD’de yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya yönelik adımlarını kararlılıkla sürdürürken, güneş enerjisi yatırımlarına devam ediyor.

Sabancı Holding, yılın ilk yarısında, kurumsallaşma alanında da Türk iş dünyasına öncülük etmeyi sürdürdü. Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilk olan uygulamayla, Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Topluluğun profesyonel yöneticilerinden olan Hayri Çulhacı üstlenmiş; ayrıca yapılan bayrak değişimi neticesinde Sabancı Holding CEO’luğu görevine de 2008 yılından bu yana Toplulukta farklı görevlerde bulunan Kıvanç Zaimler getirilmişti.

