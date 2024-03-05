Sabancı Topluluğu Şirketleri 'fon'da buluştu

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, törende yaptığı konuşmada, Ak Portföy'ün, her zaman tasarruf sahiplerinin yatırım hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı amaçladığını ve bu doğrultuda geliştirdiği ürünlerle geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Ersarı, "500 milyar lira eşiğini aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye'nin lider portföy yönetim şirketi ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketinden biri olarak, çeyrek asra yaklaşan deneyimimizle, ülkemizde yatırım alanındaki güçlü dönüşümün öncülüğünü sürdürme hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güçlerini ve enerjilerini ülkenin ve sermaye piyasaların geleceğine inanmaktan ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecandan aldıklarını kaydeden Ersarı, "Ak Portföy olarak, kalite ve ürün liderliği hedefi ile toplumumuza daha büyük bir katkı sağlayabilmek için çok katmanlı bir stratejiyle, geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine öncülük eden yenilikçi hizmetler tasarlıyoruz. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın tasarruflarına değer katma konusundaki odağımızı ve kararlılığımızı gösteren Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu'muzu yatırımcılarla buluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Fonumuza büyük ilgi olacağına eminiz”

Ali Ersarı, Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu'nun bankacılık ve finansal hizmetlerden enerjiye, sanayiden dijitale, Sabancı Topluluğunun borsadaki tüm şirketlerine yatırım fırsatı sunması bakımından eşsiz bir role sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu ile yatırımcılarımız sadece bir fona değil, 100 yıla yakın tecrübeye, her biri kendi sektörünün en önemli oyuncularından olan Sabancı şirketlerine ve dünya genelinde, 14 ülkedeki yatırımlarıyla ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran bu değere yatırım yapmış olacaklar. Bu açıdan, Türkiye ile dünyayı birleştiren ve toplumumuzun gönlünde her zaman çok farklı ve çok özel bir yeri olduğunu bildiğimiz Sabancı Topluluğuna yatırım yapmayı sağlayan bu fonumuza, büyük bir ilgi olacağına eminiz.

Tasarruf sahiplerini Sabancı Topluluğunun yarattığı değerin paydaşı kılacak olan bu fonun, sermaye piyasalarına da yepyeni bir soluk getireceğine yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tasarruf sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit eden, yatırımcısını anlayan, küresel anlamda yenilikleri takip eden ve sektöründe her zaman öncü portföy yönetim şirketi olmaya devam edeceğiz. Ak Portföy ailesi olarak bizler için büyük bir gurur vesilesi olan bu özel günde, Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu'nun ülkemize, sermaye piyasalarımıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum."