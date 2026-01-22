Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Kısa Film Yarışması’nın kazananları 21 Ocak'ta duyuruldu.

Tören, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

Güler Sabancı, törende şöyle konuştu:

“Sabancı Vakfı olarak stratejimizde eşitsizliklerle mücadeleyi önceliklendiriyoruz. Biliyoruz ki tüm eşitsizliklerin içinde en kalıcı etkisi olan eğitimde eşitsizliklerdir. Çünkü eğitim, her çocuğun en temel hakkı ve eğitimdeki eşitsizlik, yalnızca bugünü değil; bir çocuğun yarınını, bir ailenin umudunu, bir toplumun geleceğini belirler. İzlediğimiz filmlerden birinde geçen şu cümle, yaptığımız işe tercüman oldu: 'Eşitsizlik yetenekleri değil, sadece fırsatları sınırlar.'"

Finale kalan 14 eser arasından birincilik ödülü “Arena” filmiyle Emirhan Cangül’ün oldu. Cangül’e ödülünü Güler Sabancı takdim etti.

Yarışmanın ikincilik ve sosyal etki ödülünün sahibi “Picasso Muhammed” filmiyle Berat Yüksel olurken, ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’dan aldı.

Üçüncü olan “İkizler” filminin yönetmeni Zehra Asal’a ödülü Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan verdi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda bu yıl iki mansiyon ödülünün verilmesine karar verilirken; ilk mansiyon ödülü “Yarım” filmiyle Hüseyin Demirtaş’ın, ikinci Mansiyon Ödülü ise “Siyah Hiçbir Zaman Kirli Değildir Ki” filmiyle Havva Sülün’ün oldu.

Yarışmanın birincisine 80 bin TL, ikincisine 60 bin TL, üçüncü ile sosyal etki ödülünün sahibine 30 bin TL ödül verildi.

Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması’nın kazananları; usta yazar, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal, çağımızın önemli oyuncularından Funda Eryiğit, uluslararası film pazarlama ve strateji uzmanı John Durie, Avrupa sinemasının önemli yeni kuşak yapımcısı Jordanco Petkovski, başarılı senarist ve yönetmen Gözde Kural tarafından belirlendi.

Kanaat önderliğini ödüllü yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci’nin üstlendiği yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kenan Çayır, Eğitim Reformu Girişimi Araştırmacısı ve Medya Koordinatörü Umay Aktaş Salman ve Sinema Yazarı Muammer Brav yer aldı.

"Yalnızca film seçip ödüllendiren bir yapı olarak değil; genç sinemacıları güçlendiren üretim zemini olarak kurguladık”

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın yıllar içinde bir ödül platformu olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı şöyle konuştu:

"Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişimin en önemli araçlarından biri olarak gördüğümüz kültür-sanat alanındaki katkılarımızı uzun yıllardır kararlılıkla sürdürüyoruz. Kısa Film Yarışmamız da bu anlayışla, yıllar içinde bir ödül platformu olmanın çok ötesine geçti. Çünkü biz bu yarışmayı yalnızca film seçip ödüllendiren bir yapı olarak değil; genç sinemacıların yanında duran, onları güçlendiren ve alanı büyüten bir öğrenme ve üretim zemini olarak kurguladık. Bu yarışmayı diğerlerinden ayıran en önemli yönlerden biri, diğer faaliyetlerimizde olduğu gibi burada da sinemacılar için kapasitelerini geliştirebilecekleri bir eğitim programı tasarlamamız oldu."

“Eşitlik en başta eğitimde olmalıdır”

Her yıl bir sosyal tema ekseninde düzenlenerek, sinemanın toplumsal meselelerle kurduğu bağı güçlendirmeyi hedefleyen yarışmanın gerçek bir etki hikâyesine dönüştüğünü ifade eden Güler Sabancı sözlerine şöyle devam etti:

“Yarışmamızın 10. yılında sosyal temamızı Vakfımızın en önemli çalışma alanlarından biri olan ‘Eğitimde Eşitsizlikler’ olarak belirledik. Sabancı Vakfı olarak stratejimizde eşitsizliklerle mücadeleyi önceliklendiriyoruz. Ancak biliyoruz ki tüm eşitsizliklerin içinde en kalıcı etkisi olan eğitimde eşitsizlikler. Çünkü eğitim, her çocuğun en temel hakkıdır ve eğitimdeki eşitsizlik, yalnızca bugünü değil; bir çocuğun yarınını, bir ailenin umudunu, bir toplumun geleceğini belirler.

“Eşitsizlik yetenekleri değil, sadece fırsatları sınırlar.”

Sözlerine, “İzlediğimiz filmlerden birinde geçen şu cümle, yaptığımız işe tercüman oldu: ‘Eşitsizlik yetenekleri değil, sadece fırsatları sınırlar” diye devam eden Güler Sabancı, "Bu nedenle, tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ancak meseleye dair tabloyu doğru okumadan, çözüm için harekete geçmek mümkün değil. UNESCO’nun 2024 Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre, dünyada 251 milyon çocuk ve genç hâlâ okula gidemiyor.

Ülkemizde ise Eğitim Reformu Girişimi’nin yayınladığı Eğitim İzleme Raporu, 2024-25 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 1,5 milyon çocuğun eğitim dışında kaldığını ortaya koyuyor. Bu veriler, okullaşma oranlarının tek başına yeterli olmadığını; nitelikli eğitimin her çocuk için güvence altına alınması gerektiğini açıkça gösteriyor. Yarışmamıza başvuran sinemacıların hepimizin ortak geleceğini etkileyen bu meseleye kayıtsız kalmadığını görmek umudumu tazeledi" ifadelerini kullandı.