Sabancı Vakfı açık çağrılı hibe programında yeni dönem: “Güven Temelli Etki Ortaklığı” başlıyor

Sabancı Vakfı, yarım asrı aşkın deneyimi ve sivil toplumun ihtiyaçlarından hareketle Açık Çağrılı Hibe Programı’nı yeniledi. Kurumların sahadaki bilgi ve deneyimine güvenen, uzun vadeli etkiyi birlikte inşa etmeyi hedefleyen etki ortaklığı modeli üzerine kurulan program, yeni döneminde fon veren–fon alan ilişkisinin ötesine geçerek; uygulama sürecinde dinleyen, öğrenen, birlikte düşünen ve yol arkadaşlığı yapan bir yaklaşımla yola devam ediyor. Hibe Programı için başvurular 9 - 27 Şubat tarihleri arasında https://sabancivakfi.submittable.com/submit adresi üzerinden yapılabiliyor.

Toplumsal eşitsizliklerden en çok etkilenen grupların güçlenmesine katkı sunan projeleri önceliklendiren Sabancı Vakfı’nın “Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim” temalı etki ortakları hibe çağrısı; örgün eğitim sistemi içindeki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesine yönelik etki odaklı proje başvurularını bekliyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarından; öğretmenin güçlenmesi, öğrencinin iyi olma hâlinin desteklenmesi, nitelikli ve kapsayıcı öğrenme deneyiminin artırılması gibi alt temalardan en az birine değinen projeler bekleniyor.

50 yılı geride bırakan Sabancı Vakfı’nın yeni dönem stratejisinin merkezinde, sivil toplumla birlikte yaratılan etkiyi güçlendirmeyi hedefleyen güven temelli bir yaklaşımın olduğunu ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sivil toplum kuruluşlarını 20 yıla yakın süredir destekleyen Hibe Programımız sayesinde bugün Türkiye’nin 81 ilinde 267 projeye hibe desteği sağladık. Vakfımızın 50. yılında sivil alanın değişen ihtiyaçlarını gözeterek Açık Çağrılı Hibe Programımızı yeniledik. Programı; güveni merkeze alan, karşılıklı öğrenmeye dayanan, sahadan beslenen ve uzun vadeli bir etki ortaklığı daveti olarak yeniden kurguladık. Güven temelli hibe yaklaşımımızın, sivil toplum kuruluşlarıyla yıllar içinde kurduğumuz yol arkadaşlığını daha derin, daha sürdürülebilir ve daha dönüştürücü bir boyuta taşıyacağına inanıyoruz. Özveriyle hazırlanmış, umut verici hikâyelerin yanında olmaktan mutluluk duyuyor; sahada kalıcı ve ilham veren etkilere dönüşecek yeni dönemin hikayeleri için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Sivil topluma uzun vadeli etki için 3 yıllık destek modeli

Yenilenen Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarına ortaklık gibi ön koşullar olmaksızın, kendi uzmanlıkları ve öncelikleri doğrultusunda başvuru yapma imkânı sunuyor.

İki aşamalı başvuru yapısıyla kurumlar üzerindeki yükü azaltan program, desteklenen projelerin uygulama sürecindeki raporlama adımlarında da aynı sade yaklaşımı benimsiyor.

Değişimin zaman aldığını kabul eden ve projelerin uzun vadeli etkisini artıran ortaklıkları hedefleyen 3 yıllık (1+2) destek modeli, programın en güçlü yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda projeler, ilk yılın sonunda uygulama sürecinde öğrenilenler ışığında; şeffaf ve katılımcı bir diyalogla değerlendirilerek etki ortaklığının devamına birlikte karar veriliyor.

Güven temelli yaklaşımı doğrultusunda bütçede sunulan esneklik ise kuruluşların öncelikleri doğrultusunda kendilerine özgü sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına destek sağlamanın yanı sıra etki kapasitelerini güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

Tüm süreçlerde temel ilke: Katılımcılık ve şeffaflık

Programın başvuru, değerlendirme, izleme ve öğrenme süreçlerinde kontrol ve raporlama odaklı bir yaklaşım yerine; ortak öğrenme, geri bildirim ve birlikte iyileştirme anlayışını benimseyen programın tüm süreçlerinde katılımcılık ve şeffaflık temel ilke olarak kabul ediliyor.

10 milyon TL’ye kadar hibe desteği

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuracak projelere proje başına üç yılın tamamı için en az

7.000.000 TL ve en fazla 10.000.000 TL arasında hibe desteği sağlanacak. Seçilen projelerin en erken 3 Ağustos 2026’da başlaması ve en geç 3 Ağustos 2029 tarihinde sona ermesi, temel faaliyetlerinin de Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor.