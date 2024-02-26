Sabancı Vakfı Hibe Programı’na 51 ilden 250’yi aşkın başvuru

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarından bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi temalardaki projelerin destekleneceği Hibe Programı’na 250’den fazla başvuru yapıldı.

17 yılda 238 projeyi, 80 milyon TL’yi aşkın hibe ile destekleyen Sabancı Vakfı’nın 2024 yılı Hibe Programı’na 51 ilden başvuru gerçekleştirildi.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına kesintisiz desteğini uzun yıllardır sürdüren Sabancı Vakfı’nın yürüttüğü Hibe Programı’na bu yıl en yüksek başvuru “haklara dair farkındalık ve güçlenme” ile “nitelikli eğitime eşit erişim” alanlarından geldi. En fazla başvuru yapılan bölge Marmara Bölgesi olurken, onu İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi takip etti.

“Güçlü sivil toplum kuruluşlarının varlığı, toplumsal gelişmenin teminatıdır”

Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın 17 yılda yüz binlerce insana dokunduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları amacıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle, 50 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve toplumsal gelişim için gerçekleştirdikleri projeleri uygulayabilmeleri için 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak Sabancı Vakfı Hibe Programı’nı yürütüyoruz. Bugüne kadar destek verdiğimiz 238 proje ile ülkemizin 81 ilinde yüz binlerce kişiye ulaştık. Bu yıl da yine ülkemizin dört bir yanından 250’yi aşkın başvuru aldık. Toplumsal gelişmenin sağlanması yönünde atılan adımların çok kıymetli olduğunu düşünüyor ve bu konudaki sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Hibe Programımıza duydukları güven ve ilgilerinden dolayı başvuru yapan kurumlara teşekkür ediyoruz.” dedi.

Projelere 1 milyon TL’ye kadar destek

Sabancı Vakfı Hibe Programı; kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirleniyor. Hibe Programı’na seçilen projelere 2024 yılında 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında hibe desteği sağlanacak.