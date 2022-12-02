Sabancı, yatırımlarının yüzde 75'ini 'yeni ekonomi'ye yapacak

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu bünyesinde önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacak yatırımın yüzde 25'inin ana işkollarına yönelik olacağını söyledi.

Alper, yatırımların yüzde 75'inin ise topluluğun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda "yeni ekonomi" alanları olarak belirlediği iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital işlerde olacağını belirtti.

Sabancı'nın dijital vizyonu ve girimci fikirlerin desteklenmesine yönelik "Sabancı ARF" programına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Alper, globalleşme adımlarının önemli olduğunu vurguladı ve yeni ekonomi olarak üç alan belirlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi dijital, ikincisi ileri malzemeler üçüncüsü de iklim teknolojileri alanında yatırım yapmak istiyoruz... Önümüzdeki beş yıl geçtiğimiz beş yılda yaptığımızın iki katı yatırım yapacağız. Sabancı'nın ciddi bir büyüme dönemine girdiğini söyleyebilirim. Bu yatırımlarımızın yüzde 25'ini ana işlerimizi korumaya ve büyütmeye yapacağız, yüzde 75'ini ise bu yeni büyüme platformlarına yapıyor olacağız."

Alper, yatırım tutarına ilişkin bir bilgi ise vermedi.

Yeni yatırımların küçük hissedarı olacak

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün de, bu stratejinin bir yansıması olarak Sabancı ARF projesini hayata geçirdiklerini, bu sayede topluluk içindeki ve dışındaki girişimcilerin erken aşama fikirlerinin ticarileştirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Proje kapsamında Sabancı'nın büyüme alanı olarak belirlediği iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında erken aşamadaki girişimlere destek vereceklerini belirten Eyigün, "Uygun gördüklerimize, portföye uyanlara da yatırım yapacağız" dedi.

Bu şirketlere küçük hissedar olarak ortak olacaklarını belirten Eyigün, "Bizim payımız dışarıdan gelen girişimlerde yüzde 10'u, topluluk içinden gelen girişimlerde ise yüzde 25'i geçmeyecek" diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre ARF projesinin ilk dönemi kapsamında 544 başvuru alınırken; belirlenen 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı. Mart 2023’te düzenlenecek final ile değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar tohum yatırımına hak kazanacak.