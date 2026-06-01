Sabancı’dan ABD'deki güneş enerjisi projelerine 533 milyon dolar finansman

Sabancı Holding, ABD'nin Teksas eyaletinde geliştirilen Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi projelerine ilişkin finansman sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki olan Sabancı Renewables Inc. bünyesinde yürütülen projeler için proje finansmanı ve vergi avantajlı özsermaye yatırımı (tax equity) anlaşmaları imzalandı.

Açıklamada, toplam 286 MW kurulu güce sahip Lucky 7 ve Pepper projeleri kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla 382 milyon dolar tutarında proje finansmanı kredi sözleşmesi imzalandığı, ayrıca vergi avantajlı sermaye yatırımcısı tarafından sağlanacak 151 milyon dolarlık tax equity yatırımı için de anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Böylece projeler için oluşturulan toplam finansman büyüklüğü 533 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Dört uluslararası banka yer aldı

Proje finansmanı paketinin, NORD/LB, MUFG Bank, BBVA ve Intesa Sanpaolo bankalarının eşit katılımıyla oluşturulan kulüp kredi yapısı üzerinden sağlandığı bildirildi.

Hedef 790 MW'lık portföy

Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi santrallerinin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Projelerin tamamlanmasının ardından Sabancı Renewables'ın ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyünün yaklaşık 790 MW seviyesine ulaşması bekleniyor.