SabancıDx ve Microsoft’tan yapay zeka destekli hibrit bulut ortaklığı

Yapay zeka destekli hibrit bulut alanında şirketlere yerelde hizmet verecek bulut altyapısı sunmaya hazırlanan SabancıDx, Türkiye’de Microsoft ile birlikte Çözüm Merkezi de açıyor. Bulut teknolojileri alanında stratejik iş birliği yapan SabancıDx ve Microsoft müşterileri, Microsoft’un Azure bulut çözümlerinin sağladığı avantajları hem global ölçekte hem de yerel pazarda deneyimleyebiliyor.

Microsoft’un Doğrudan Bulut Çözümü Sağlayıcısı olan SabancıDx, yapay zeka ve hibrit bulut mimari altyapısının tasarımı ve kurulumunu sağlarken; yönetilen hizmetler alanındaki operasyon tecrübesi ile de şirketlerin bu alanda ihtiyaç duydukları yüksek nitelikli hizmetleri uçtan uca sunuyor. SabancıDx ve Microsoft iş birliği sayesinde gerçekleştirilen yatırımla, Türkiye’de şirketlerin yurt dışındaki veri merkezlerinden sunulan Microsoft Azure genel bulut çözümlerini, yurt içinde SabancıDx’in sağladığı Microsoft Azure Stack HCI altyapısı üzerinde hibrit bulut olarak kullanabilmelerine olanak sağlıyor.

“Bulut teknolojilerinde fark yaratacağız”

SabancıDx Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Şahin, dijital dönüşüm süreçlerinde müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için bulut teknolojilerine yaptıkları yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Şahin, “Hibrit bulut altyapımız ve Yapay Zeka Destekli Hibrit Bulut Çözüm Merkezi ile Türkiye’de fark yaratmayı amaçlıyoruz. Microsoft ile gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği, bu stratejinin önemli bir parçası oldu. Geliştirdiğimiz hibrit bulut yapısı, işletmelerin verimliliklerini artırmalarına, operasyonlarını optimize etmelerine ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına katkı sağlıyor” dedi.

"Tüm bulut çözümlerini, tek bir noktadan ve uçtan uca çözümlerle karşılıyoruz"

Serkan Şahin, teknolojinin ve rekabetin hızla değiştiği iş dünyasında, şirketlerin başarıya ulaşabilmesi için esnek ve entegre çözümler kullanmasının önemine dikkat çekti. Şahin, "SabancıDx olarak, şirketlerin bulut teknolojileri ve yönetilen hizmetler alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan ve uçtan uca çözümlerle karşılıyoruz. Uzman ekibimiz ve geniş iş ortaklığı ağımızla, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bu çözümler, hızla büyüyen küresel bulut hizmetleri pazarının 2024'te 678 milyar dolara, 2027'de ise 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen gelişimine paralel olarak, şirketlerin rekabet avantajlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de ise bu büyümenin etkisiyle pazarın 2024'te 280 milyon dolara, 2027'de ise 400 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, müşterilerimize en güncel teknolojilerle destek vererek, onların dijital altyapılarını güçlendirmeye ve sektördeki konumlarını sağlamlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çözüm Merkezi özel beceri kazandırma programlarına ev sahipliği yapacak

Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilecek olan yapay zeka destekli hibrit bulut çözümlerine odaklanan Çözüm Merkezi’nde şirketlerin IT birimleri ihtiyaç duydukları çözümleri SabancıDx ve Microsoft ekipleri ile çalışıp, deneyimleyerek hayata geçirecek. Şirketlerin yerelde gerçekleştireceği bulut dönüşümlerine destek vermesinin yanı sıra, hibrit bulut ve yapay zekaya özel beceri kazandırma programlarına ev sahipliği yaparak, sektördeki nitelikli insan kaynağı açığını kapatmayı da amaçlayan merkez Türkiye’den dünya pazarlarına açılmayı hedefleyen bulut inisiyatiflerine de destek olacak.