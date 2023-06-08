SabancıDx’in yeni genel müdürü Tevfik Kor

Sabancı Topluluğu’nun dijital teknolojiler alanındaki global büyüme hedefinde kritik rol oynayan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) ve SabancıDx şirketlerinde yeni atamalar gerçekleşti.

2019 yılından bu yana SabancıDx’in Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tevfik Kor, SabancıDx Genel Müdürü olarak atandı. Kor, bu görevine ek olarak DxBV Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (Chief Operation Officer) görevini de yürütecek. Tevfik Kor bu rolünde entegre hibrit bulut hizmetleri yapısının DxBV markasının ürün ve hizmet portföyüne uyumlu bir şekilde tasarlanması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Kor, DxBV “ortak hizmetler” operasyonlarının DxBV portfolyo şirketlerinde ölçeklenebilir olmasına yönelik süreçleri de yönetecek. Tevfik Kor ayrıca Radiflow Yönetim Kurulu Üyesi rolüne de devam edecek.

Kor, 2000 yılında Arthur Andersen / Ernst&Young firmasında danışman olarak profesyonel hayatına başladı. Kor, 2004-2007 yılları arasında Siemens Business Services'da Proje Yöneticisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında Hewlett-Packard şirketinde Danışmanlık ve Sistem Entegrasyonu Biriminde Müşteri Yöneticisi görevini yürüten Kor, sonrasında İş Çözümleri Müdürü olarak çalıştı. 2010-2015 yılları arasında Atos/Siemens Business Services şirketinde Telekom, Finans ve Enerji alanlarında Sektör Yöneticilikleri ve Standart Yazılım Direktörlüğü görevlerinde bulunan Kor, 2015-2018 yılları arasında ise kurucu ortaklığını yaptığı Teknosis firmasında görev aldı. Aralık 2018’de SabancıDx ekibine Dijital Dönüşüm Direktörü olarak katılan Kor, Eylül 2019'da SabancıDx Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı oldu. Radiflow Yönetim Kurulu Üyesi olan Kor, Haziran 2023 itibarıyla DxBV Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı'nın yanı sıra SabancıDx Genel Müdürü pozisyonuna atandı.