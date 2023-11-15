Sabancı'nın 272 MW'lık GES yatırımıyla ilgili finansman işlemleri tamamlandı

Sabanci Renewables Inc.'nin 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen güneş enerjisi santrali için tüm finansman işlemler tamamlandı.

Konuya ilişkin Sabancı Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden holdingin yüzde 100 oranında hissedar olduğu Sabanci Renewables Inc.'nin 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımı ile ilgili tüm finansman işlemlerinin 14 Kasım 2023 tarihinde Tax Equity Investor (Vergi avantajlı sermaye yatırımcısı) ile imzalanan sözleşmeler ile tamamlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sözleşmelerin imzalanması ile birlikte projenin finansmanında Sabancı Renewables Inc. tarafından karşılanan sermaye oranı yaklaşık yüzde 30; kredi ve Tax Equity Investor tarafından karşılanan yabancı kaynak oranı ise yaklaşık yüzde 70 seviyesinde oldu.

Açıklamada ayrıca, ABD'de devam etmekte olan ve daha önce kamuya duyurulan Oriana projesi kapsamında da her türlü finansal enstrüman ve teşvik kullanılarak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edildiği, projeler bazında yaşanan gelişmelerin kamu ile paylaşılacağı bildirildi.