Sabancı'nın sürdürülebilirlik odaklı yatırımları 5 milyar dolara ulaşacak

Sabancı Holding, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre ikinci çeyrek verileriyle birlikte, yılın ilk 6 aylık döneminde kombine satışlarını yüzde 61 artışla 265,8 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’in konsolide net kârı ise 19,4 milyar TL oldu.

Özkaynak kârlılığında iyileşme ve güçlü nakit yaratımı sayesinde bilanço yapısını kuvvetlendirmeyi sürdüren Sabancı Holding, faaliyet kârı içerisinde döviz gelirlerinin payını yüzde 30 seviyesine ulaştırırken, ‘yeni ekonomi’ odaklı küresel büyüme stratejisi kapsamında da yatırımlarına kararlılıkla devam etti.

Sürdürülebilirlik yatırımlarını 5 milyar dolara çıkaracak

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Dinamik portföy yönetimi anlayışımız ve başarıyla yürüttüğümüz dönüşüm stratejimizle, bir yandan ana işlerimizi büyütürken aynı zamanda Topluluğumuza yeni büyüme alanları kazandırıyoruz. 2022 yılında açıkladığımız orta vadeli yol haritamız doğrultusunda, yatırımlarımızı ikiye katlarken, banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümünü mevcut iş kollarımıza yönlendiriyor; yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ olarak adlandırdığımız enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik ekonomisini, değer odaklı ekosistemleri güçlendirecek, tüm paydaşlarımıza kalıcı fayda sağlayacak çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlarımızı 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Çevresel etkimizi gözetiyoruz”

2050 net sıfır hedefi doğrultusunda, Sabancı Holding olarak Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde 2030 yılına kadar doğrudan karbon emisyonlarını en az yüzde 42 seviyesinde azaltacaklarını belirten Alper, 2025 sonunda ise Holding olarak yüzde 15’lik azaltımı yakalamış olmayı amaçladıklarını vurguladı.

2022 yılında enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını artırmak için tüm şirketlerinin çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Alper, “Bir önceki yıla kıyasla, yenilenebilir elektriğin toplam elektrik tüketimimize oranı 3 katın üzerinde arttı. Bazı şirketlerimiz şimdiden yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçti. Önümüzdeki yıllarda da yeni ekonomi alanında yatırımlarımızı sürdürürken bir yandan çevresel etkilerimize odaklanmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Her üç RES ve GES yatırımından birini biz hayata geçireceğiz”

Topluluk şirketlerinin de tüm yatırım süreçlerinde sürdürülebilirliği pusula olarak kabul ettiğini ifade eden Cenk Alper, şunları söyledi: “Enerji iş kolumuzda, Türkiye’de yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütecek yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 daha fazla yenilenebilir elektrik ürettik. Türkiye’de önümüzdeki 4 yılda yapılacak yaklaşık her üç rüzgâr ve güneş santral yatırımından birini Enerjisa Üretim olarak hayata geçireceğiz. Bu aynı zamanda Türkiye’nin kurulu rüzgâr gücü kapasitesini sadece kendi yatırımlarımızla 4 yılda yüzde 10 oranında artırmak anlamına geliyor. Başlattığımız yatırım hamlesi kapsamında, Sanayi ve Yapı Malzemeleri iş kollarımızda, ileri malzeme teknolojilerindeki gücümüzü pekiştiriyoruz. Kordsa İzmit tesisimizde, 22 milyon dolarlık yatırımlarımızın tümünü gelecek yıl devreye alacağız. Çimsa Mersin tesisimizde devam ettiğimiz, yaklaşık 42,5 milyon dolarlık kalsiyum alüminat çimento (CAC) yatırımımızı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures, bu dönemde sürdürülebilir enerji kaynakları ve suyu kullanarak yeşil hidrojen üreten ekipmanlar geliştiren SunGreenH2 girişimine yatırım yaptı. Girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to Fly programımız da bu dönemde ilk mezunlarını verirken, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi fikirlerini ticari boyuta taşımayı amaçlayan 8 girişime tohum yatırımı gerçekleştirdik. Programımızın ikinci uygulama dönemini de geçtiğimiz günlerde başlattık.”

Türkiye’yi katma değerli üretimin merkezi yapacak bu yatırımların yanında, “Dünya’nın Sabancı’sı” vizyonunu güçlendirecek adımlar attıklarını söyleyen Alper, “İklim teknolojilerinde yıkıcı inovasyonların parçası olma vizyonumuz doğrultusunda, farklı sektörlerde sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için uyumluluk izleme ve içgörü yazılımı geliştiren, San Francisco merkezli PulsESG girişimine yatırımımızı tamamladık. Ayrıca, Kordsa’nın Asya Pasifik bölgesindeki ilk teknik merkezinin açılışını da bu dönem içerisinde gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

“Kurumsal sosyal sorumlulukta dünya lideri unvanıyla onurlandırıldık”

Sabancı Topluluğu’nun insan ve toplum odaklı pozitif etkisini artırma yolunda öncü ve örnek projeleri hayata geçirmeye devam ettiğinin de altını çizen Cenk Alper, “Bu doğrultuda iki yıl önce başlattığımız Sabancı Cumhuriyet Seferberliği bugün Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştü. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, tüm Topluluk şirketlerimizle birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkmaya; Cumhuriyeti ve Atatürk değerlerini sahada çalışarak yüceltmeye devam edeceğiz. Ayrıca projemizin, International CSR Excellence Awards’ta, 2023 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Altın Ödülü’ne layık görülmesinden ve Sabancı Holding’in ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dünya Lideri’ unvanıyla onurlandırılmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.