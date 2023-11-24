Sabiha Gökçen, ekonomik uçuşun merkezi oluyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı AŞ’nin ilk uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki (İSG) Teknik AŞ hangarında düzenlenen törenle tanıtıldı. Yeni logosunda kırmızı renge veda eden, mavi ve siyah renkleri kullanan AJet’in kurumsal renklerine boyalı uçağı ilk kez gösterildi.

AJet’in global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmek ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla genel müdürlük yönetim merkezini Sabiha Gökçen olarak belirlemesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin 2 düşük maliyetli havayolu taşımacılığı şirketine ev sahipliği yapacak.

Şirket kurulumunun ardından AJet’in uçuş operasyon yetkisi alması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) farklı meydanlar için slot talebinde bulunması, özellikle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın önemini artırıyor. Havalimanı otoritesi HEAŞ verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen, ekim itibarıyla bir önceki yılda taşınan yolcu sayısını geçti. 2024 yılının ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması beklenen AJet uçaklarının İstanbul Sabiha Gökçen’de yolcu trafiğini olumlu etkilemesi bekleniyor.

“İş verimliliği ve bağlanabilirlik için havalimanımız tercih sebebi”

Konuya ilişkin İSG’den yapılan açıklamada, “AJet'in genel merkez olarak Sabiha Gökçen’de konumlanma kararı, iş verimliliği ve bağlanabilirliğini artırmak isteyen havayolları için havalimanımızın tercih sebebi olmasının bir kanıtıdır. Tüm havayolu şirketleriyle bugüne kadar kurduğumuz ortaklıklara değer veriyoruz. Yeni iş birlikleri ile destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." denildi.

Sabiha Gökçen, 53 ülkede 122 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 162 destinasyona hizmet veriyor.