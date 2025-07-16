Sabiha Gökçen Havalimanı hafta sonu rekor tazeledi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü terminalde 65 bin 552 kişi iç hat, 82 bin 229 kişi dış hat olmak üzere toplam 147 bin 781 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Bir önceki rekor 5 Haziran 2025 tarihinde 144 bin 590 yolcu ile kırılmıştı. Uçuş sayısı ise 5 Haziran’da kırılan 796 uçuşluk önceki rekorla aynı kaldı. Uçuşların 335’ini iç hat, 461’ini dış hat uçuşları oluşturdu.

Dış hat gelen yolcu sayısı 42 bini aştı

Kırılan bir başka rekor ise dış hatlar gelen yolcu ve uçuş sayısında kayıtlara geçti. 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü dış hatlarda gelen uçuş sayısı 232 iken dış hat gelen yolcu sayısı 42 bin 434 oldu.

Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir 'hub' haline gelen ISG'de, ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılıyor. stanbul ve çevresini, 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.