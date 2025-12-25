Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist etkisi: Yolcu sayısı rekor kırdı

Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin hizmete alınmasının yolcu ve uçak trafiğine etkisinin net biçimde rakamlara yansıdığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, havalimanının 2025 yılının ilk 11 ayında 44,2 milyon yolcuya hizmet vererek, 2024 yılının tamamında kırılan 41,4 milyon yolculuk rekorunu geride bıraktığını belirtti.

İkinci pistin henüz hizmete alınmadığı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yolcu sayısının yüzde 31 arttığını vurgulayan Uraloğlu, Sabiha Gökçen’in İstanbul ve Türkiye havacılığı açısından stratejik bir kapasite artışı yaşadığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 25 Aralık 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pistin, geniş gövdeli uçakların inişine imkân sağlayacak şekilde inşa edildiğini hatırlattı.

Pist ile birlikte taksi yolları, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, yeni hava trafik kontrol kulesi ve ileri teknoloji üst yapının da devreye alındığını belirten Uraloğlu, bu yatırımların havalimanının operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Yolcu trafiğine ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, 2023 yılının ilk 11 ayında iç ve dış hatlarda toplam 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verildiğini, 2025’in aynı döneminde bu sayının yüzde 31 artışla 44 milyon 217 bin seviyesine ulaştığını kaydetti.

Böylece sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan yolcu rekorunun aşıldığını vurguladı.

Uçak trafiğinde de benzer bir artış yaşandığını ifade eden Uraloğlu, 2023’ün ilk 11 ayında 208 bin 643 olan iniş-kalkış sayısının, 2025’in aynı döneminde yüzde 20 artarak 250 bin 538’e çıktığını belirtti.

2024 yılının tamamında ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam 242 bin 612 uçak trafiği gerçekleşti.