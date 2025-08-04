Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tarihi rekor: Bir günde 158 bin yolcu seyahat etti

Sabiha Gökçen Havalimanı, 3 Ağustos 2025'te 840 uçuş ve 158 bin 678 yolcu ile tüm zamanların günlük rekorunu kırdı.

HEAŞ’tan yaptığı açıklamada “3 Ağustos Pazar günü dış hatlar gelen yolcu sayısı 44 bin 446’dan 45 bin 715’e, uçuş sayısı da 237’den 244’e yükseldi. Dış hatlar giden yolcu sayısı ise 43 bin 499’dan 45 bine çıktı. Böylece 27 Temmuz’da 87 bin 945 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 90 bin 715’e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475’ten 493’e yükseldi. Toplam uçuş sayısı ise 840 olarak kayıtlara geçti” denildi.

HEAŞ, bu başarının ekip ruhu ile havalimanı çalışanlarının ve misafirlerin desteğiyle mümkün olduğunu belirtti. Bu rekor, havalimanının Avrupa'nın en yoğunları arasında hızla yükseldiğini bir kez daha gösterdi.