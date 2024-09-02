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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava muhalefeti engeli 

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen 2 uçak pisti pas geçerken bazı uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava muhalefeti engeli 
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Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklardan ikisi yağış yüzünden pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise havada kısa bir süre tur attı.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü. Havalimanından kalkış yapan uçaklarda ise herhangi bir sorun yaşanmadı.

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