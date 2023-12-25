Sabiha Gökçen’de hava trafik kapasitesi iki katına çıkarılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023 yılının son günlerini idrak ederken, Cumhuriyet'imizin 100. yılına da yeni bir dev eseri, Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın 2. pistini hizmete alarak veda etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Yeni pist iniş, eskisi ise kalkış amaçlı kullanılacak

Yeni piste ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti: "3 bin 540 metre uzunluğundaki, en geniş gövdeli uçakların inebileceği 2. pistin yanı sıra üç adet taksi yolu, 62 uçak kapasiteli orta apron ve 40 uçak kapasiteli kargo apronu ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üstyapı tesislerini de çağın en son teknolojisiyle yeniledik. 91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulemiz 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir."

Bugünden itibaren hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pisti iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacaklarını aktararak, "Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız. İlerleyen zaman içerisinde bunu 2,5 katına çıkarmış olacağız." Dedi.