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Sabiha Gökçen'de zam oranı belli oldu

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bireysel performans değerlendirmeleri baz alınarak, toplamda yüzde 25 oranında artış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen'de zam oranı belli oldu
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Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bireysel performans değerlendirmeleri baz alınarak, toplamda yüzde 25 oranında artış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, öğle yemeği ödeneği kapsamında da aylık yemek kartı bedeli, günlük 300 TL’den 430 TL’ye yükseltilerek 9.460 TL olarak belirlendi.

İSG’de çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 tarihinde yüzde 25 oranında ara zam yapılmıştı.

Kısa süre önce 24. yaşını kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılını 41,5 milyon yolcu sayısına ulaşarak rekorla tamamladı.

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