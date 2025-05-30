Sabiha Gökçen’den Avusturya’ya 2. direkt bağlantı Graz şehri oldu

Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle Avrupa’nın önemli merkezlerini İstanbul’a doğrudan bağlamaya devam ediyor. Avusturya'nın Steiermark eyaletinin başkenti Graz’a (GRZ) seferler, Pegasus Hava Yolları ile salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 frekans gerçekleştirilecek.

Sabiha Gökçen’den bugün kalkış yapan ilk Graz uçağı için terminalde tören düzenlendi. Uçağın kapısında geleneksel Avusturya kıyafetleri temalı fotoğraf çekim alanı oluşturuldu. Yolcular bol bol fotoğraf çekilirken çikolata da gelmedi gelmedi ikram edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Graz bağlantısıyla birlikte 52 ülke ve 107 dış hat, 39 iç hat toplam 146 destinasyona erişim sağlıyor.

Graz’da tarih, sanat, doğa ve dinamizm bir arada

Graz şehri misafirlerini gastronomi açısından zengin bir mutfakla karşılar. Slovenya ve Macaristan gibi yakın destinasyonlara kolay ulaşım avantajları bulunur. Graz, yürüyüş ve bisiklet tutkunları için Alpler’in gölgesinde doğayla iç içe bir ortam sunar. Tarihi ve kültürel birikimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Graz Eski Şehir Merkezi (Altstadt) 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. Yaklaşık 300 bin kişilik nüfusa sahip şehir aynı zamanda Schlossberg Tepesi ile tanınır. Tarihi saat kulesi (Uhrturm) ve modern mimarisiyle dikkat çeken Graz Sanat Müzesi (Kunsthaus), kentin simge yapıları arasındadır.