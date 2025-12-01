  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Takip Et

Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İspanya’nın Bilbao şehrine direkt uçuş başlattı. Bilbao, Sabiha Gökçen’in Barselona, Madrid ve Sevilla’dan sonraki dördüncü bağlantı noktası oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

ilk uçuş için sabah saatlerinde terminalde bir tören düzenlendi. Yolculara uçağın kapısında Türk lokumu ikram edilerek uğurlandı.

Yolcular uçağa binmeden önce özel bir alanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı - Resim : 1

Asya ve Avrupa'nın buluşma noktasından yeni kapılar açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa’daki destinasyon çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda yeni bir hattı daha bağlantı ağına kattı. 2025 kış sezonu ile birlikte bugün başlayan İstanbul Sabiha Gökçen – Bilbao direkt uçuşları, Türkiye ile Kuzey İspanya arasındaki ulaşım seçeneklerini genişletti. SAW – BIO hattındaki seferler haftada dört frekans olarak Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.  

Bask Bölgesi’nin kültür, sanat ve gastronomi merkezi Bilbao, Pegasus Hava Yolları’nın 2025 yılında SAW kalkışlı son hat açılışı oldu.

Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı - Resim : 2

ISG, 2025 yılında toplam 25 hat açtı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, mevcut hatlara ilave hatların yanı sıra, 14 yeni dış hat ve 1 yeni iç hat uçuşu başlatarak uçuş ağını genişletti ve 2025 yılı içerisinde toplam 23 dış hat, 2 iç hat olmak üzere toplam 25 hat açılışı gerçekleştirdi.

SIPRI raporu: Türkiye'nin 5 devi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiSIPRI'nın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesinde 5 Türk firması yer aldıSavunma Sanayi
Gözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarGözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarEkonomi
Cep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacakCep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacakGündem
Gazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştıGazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştıGündem

 

Şirket Haberleri
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Türkiye'nin altın devi 4 milyar dolarlık rezerv buldu!
KAP'A BİLDİRİLDİ
Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor
Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor
Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu
Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu