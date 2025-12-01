Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

ilk uçuş için sabah saatlerinde terminalde bir tören düzenlendi. Yolculara uçağın kapısında Türk lokumu ikram edilerek uğurlandı.

Yolcular uçağa binmeden önce özel bir alanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asya ve Avrupa'nın buluşma noktasından yeni kapılar açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa’daki destinasyon çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda yeni bir hattı daha bağlantı ağına kattı. 2025 kış sezonu ile birlikte bugün başlayan İstanbul Sabiha Gökçen – Bilbao direkt uçuşları, Türkiye ile Kuzey İspanya arasındaki ulaşım seçeneklerini genişletti. SAW – BIO hattındaki seferler haftada dört frekans olarak Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bask Bölgesi’nin kültür, sanat ve gastronomi merkezi Bilbao, Pegasus Hava Yolları’nın 2025 yılında SAW kalkışlı son hat açılışı oldu.

ISG, 2025 yılında toplam 25 hat açtı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, mevcut hatlara ilave hatların yanı sıra, 14 yeni dış hat ve 1 yeni iç hat uçuşu başlatarak uçuş ağını genişletti ve 2025 yılı içerisinde toplam 23 dış hat, 2 iç hat olmak üzere toplam 25 hat açılışı gerçekleştirdi.