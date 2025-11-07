Sabiha Gökçen'den iki yeni rota daha: Sayı 152'ye çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, erişilebilir seyahati daha fazla noktaya ulaştırma hedefiyle uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Dış hatta 113, iç hatta 39 olmak üzere toplamda 53 ülkede 152 destinasyona uçuşun gerçekleştiği ISG, işbirlikleriyle destinasyonları İstanbul'a doğrudan bağlayan stratejik bir "hub" olmaya devam ediyor.

Luksor ve Marsa Alam'ın açılmasıyla ISG, Türkiye aktarmalı seyahatlerde önemli rol üstleniyor. Söz konusu hatlar, Pegasus'un geniş uçuş ağı sayesinde özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinden Mısır'a doğru yolcu akışı yaratmayı amaçlarken, açılışla birlikte, Mısır operasyonlarına güçlü bir katkı sağlanması ve toplamda 10 bin ilave yolcu taşınması hedefleniyor.

Hedef, ISG'nin küresel bağlantı kapasitesini daha da ileriye taşıdığının bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi'ne ev sahipliği yapan Luksor, Mısır'ın tarih ve kültür turizminin merkezi konumunda bulunuyor. Şehir, yıl boyunca yüksek ziyaretçi talebiyle dikkat çekiyor. Avrupa'dan kültür turizmine yönelik artan ilgi, Pegasus'un Luksor hattını stratejik açıdan önemli bir noktaya taşıyor.

Kızıldeniz'in mercan resiflerine sahip Marsa Alam, sualtı dünyasının özel dalış noktalarından Dolphin House ve Elphinstone Reef ile tanınıyor. Özellikle Avrupa pazarında kış sezonunda popüler olan bu destinasyon, Pegasus'un tatil turizmine yönelik uçuş ağını güçlendiriyor.



Marsa Alam hattı, Hurgada ve Şarm El Şeyh'e alternatif olarak Pegasus'a premium bir tatil noktası kazandırıyor.