Sabiha Gökçen’den yeni iş birliği: Transavia France ile Paris Orly uçuşları başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası uçuş trafiğiyle Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında üst sıralarda yer alan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Avrupa erişim ağına stratejik bir hat daha ekleyerek genişletti.

2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Transavia France, Fransa’nın başkenti ve en büyük şehri olan Paris’ten her gün Sabiha Gökçen’e karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Transavia France, yeni iş birliği ile destinasyon ağını genişletirken, Türkiye ve İstanbul’un Avrupa bağlantısını güçlendirerek çeşitlendirdi.

53 ülkede 39 iç hat, 111 dış hat olmak üzere toplam 150 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük “giriş” ve “bağlantı” noktalarından biri olarak sektördeki öncü rolünü güçlendiriyor

26 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlayan tarifeli seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak icra edilecek. Bu yeni hat, Paris’in merkezine en yakın havalimanı olan Orly ile İstanbul’un merkezine en yakın havalimanı olan “Şehrin Havalimanı” Sabiha Gökçen arasında ekonomik seyahat seçeneği sunuyor.

Paris’ten gelen uçak su takı ile selamlandı

Transavia France’ın bugün gerçekleşen Paris – İstanbul seferi, apronda havalimanı otoritesi HEAŞ, Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekiplerince su takı selamlaması ile karşılandı.

Uçağın kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılanırken Paris’ten gelen yolculara çikolata ikram edildi.

Kutlama kapsamında pasta kesim seremonisi de gerçekleştirildi.

Transavia France kabin ekibi, ISG yetkilileri ve yolcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken törende, iki kurum arasındaki iş birliğinin sinerjisi hissedildi.