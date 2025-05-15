Sabiha Gökçen’den yeni stratejik bağlantı

Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı uçuş çeşitliliğini artırarak yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunmaya devam ediyor.

Atırav’a dün itibariyle Sabiha Gökçen merkezli direkt uçuşlar başladı

Asya ve Avrupa kıtasının buluştuğu İstanbul'dan, bu iki kıtanın buluştuğu bir başka noktaya; Kazakistan'ın ana liman şehri Atırav’a (Atyrau), dün itibariyle Sabiha Gökçen merkezli direkt uçuşlar başladı.

Avrupa’nın doğuda Asya sınırını oluşturan Ural Nehri’nin ikiye böldüğü Atırav’ın neredeyse tamamı Asya kıtasında, küçük bir bölümü ise Avrupa’da yer alıyor.

Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den (SAW), Atırav (GUW) şehrine çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olacak şekilde direkt seferlere başladı. İstanbul – Atırav yönündeki ilk uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından uçuşunu gerçekleştirdi. Pegasus’un Atırav hattıyla Orta Asya ile Türkiye arasındaki havayolu köprüsüne güçlü bir halka daha eklenmiş oldu.