Sabri Ülker Vakfı, gıda ve beslenmede kavram yanılgılarını uluslararası konferansta masaya yatırdı

"5.Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı", gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi ve doğru bilgilerin topluma ulaştırılması misyonuyla 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren Sabri Ülker Vakfı tarafından, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla Ankara’da düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, gıdalara ve beslenmeye yönelik ilgi artarken, bilgi sahibi olmayan kişilerce yapılan açıklamaların kamuoyunda kafa karışıklığına ve bilgi kirliliğine neden olduğunu belirtti. “Dengeli beslenme ve gıdaya ilişkin güvenilir bilgiyi topluma ulaştırmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu alanda atılacak adımların toplum refahına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanan İçöz, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) ile yaptığımız araştırmayla gördük ki Türkiye'deki beslenme, sağlık ve gıda okuryazarlığı düzeyi diğer ülkelerin bir hayli gerisinde. Bu noktadan hareketle 15’inci yılımızda Beşinci kez düzenlediğimiz Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’nı bilgi kirliliğiyle mücadele ve beslenme bilincini artırmaya dönük en önemli etkinliğimiz olarak konumlandırdık. Vakfımızın kıymetli Bilim Kurulu üyelerimizin birikim ve tecrübesiyle zenginleşen konferansın, gıda okuryazarlığı seviyesinin yükseltmesine, bilgi kirliliğinin azaltılmasına katkı sunmasını, gıda ve beslenmede bilinçli tercihlere kapı aralamasını diliyorum.”

Türkiye’de 5 kişiden 1’i sağlık okuryazarlığında “yetersiz”

Sağlık Bakanlığı’nın 2024 tarihli “Türkiye’de Sağlık Okur Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması”na göre Türkiye nüfusunun yüzde 21’i yetersiz, yüzde 33’ü sorunlu-sınırlı, yüzde 34’ü yeterli, yüzde 12’si ise mükemmel sağlık okuryazarlığı seviyesine sahip. Araştırma, her 5 kişiden 1’inin sağlıkla ilgili bilgileri anlama, değerlendirme ve kullanmada yetersiz kaldığını göstermesi bakımından önem taşıyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) iş birliğiyle yürüttüğü, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Slovenya’nın katıldığı bir diğer araştırma ise “gıda okuryazarlığına ilişkin çarpıcı tespitler içeriyor. Tüketicilerin özellikle sağlıklı tabağın bileşimi, dengeli beslenme ve bilimsel bilgiyi yorumlama konularında ciddi kafa karışıklığı yaşadığını gösteren araştırma, beslenmedeki bilgi kirliliğinin, farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Gıda ve beslenmede kavram yanılgıları enine boyuna tartışıldı

Sabri Ülker Vakfı’nca düzenlenen 5. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’nın başlıkları da bu tespitler ışığında oluşturuldu. Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Prof. Diana Banati, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Dr. Laura Fernandez ve Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, sağlık okuryazarlığını artırma ve yanlış bilgiyle mücadeleyi halk sağlığı boyutunda gündeme getirerek meslekler arası iletişimin önemine vurgu yaptı.

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Prof. Dr. Yeşim Şenol ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Şubesi Koordinatörü Gülcan Kılınç ise gıda ve beslenmeyle ilgili kavram yanılgılarının temelinde dijital çağın psikolojik tuzakları ve çocuklukta oluşan hatalı öğrenmelerin yattığı görüşünü dile getirdi. Gıda ve beslenme konularında eğitimdeki kavram yanılgılarına dikkat çekilen sunumlarda, sağlıklı nesiller için öğretmenlere önemli görevler düştüğü kaydedildi.

Gıda okuryazarlığına katkı sunan en yaratıcı sınıf içi uygulamalar ödüllendirildi

Konferansın sonunda Sabri Ülker Vakfı tarafından, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Sınıf İçinde Gıda Okuryazarlığı İyi Uygulama Yarışması”nın ödül töreni yapıldı. Öğrencilerinin gıda ve beslenme okuryazarlığı alanındaki farkındalığını artıracak en yaratıcı ve sürdürülebilir sınıf içi uygulamaları geliştiren üç öğretmene ödülleri, proje sunumlarının ardından takdim edildi.