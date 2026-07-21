Sabri Ülker Vakfı’ndan çocukların sağlıklı gelişimi için Global Bilim Platformu

Çocukların sağlıklı gelişimi, günümüzün en önemli küresel gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dengeli beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, metabolik sağlığın korunması ve zihinsel iyilik halinin güçlendirilmesi, çocukların yaşam boyu sağlıklı gelişimini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu alandaki kalıcı çözümler ise yalnızca güçlü araştırmalarla değil; farklı ülkeleri, disiplinleri ve araştırmacıları ortak hedefler etrafında buluşturan uluslararası bilim iş birlikleriyle mümkün oluyor.

Sabri Ülker Vakfı, 15 yılı aşkın süredir güvenilir bilimsel bilginin yaygınlaşmasını, toplum sağlığına katkı sağlayacak araştırmaları ve genç bilim insanlarının gelişimini destekliyor. Vakıf, şimdi bu vizyonunu uluslararası ölçekte yeni bir aşamaya taşıyor.

Bu kapsamda Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde, Newcastle Üniversitesi Nüfus ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Biyomedikal, Beslenme ve Spor Bilimleri Okulu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü arasında Stratejik Araştırma ve Kapasite Geliştirme Ortaklığı hayata geçirildi. Ortaklık kapsamında çocukluk çağı beslenmesi, fiziksel aktivite, metabolik sağlık ve zihinsel iyilik hali alanlarında uzun vadeli uluslararası araştırmalar yürütülecek.

Bu ortaklık yalnızca ortak araştırmalar yürütmeyi değil; geleceğin araştırma liderlerini yetiştirmeyi, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeyi, bilimsel kapasite geliştirmeyi ve üretilen bilimsel kanıtların halk sağlığı uygulamalarına aktarılmasını hedefliyor.

Bilimsel iş birliğinden toplumsal faydaya uzanan köprü

Dört yıl sürecek program kapsamında üç doktora araştırmacısı uluslararası danışmanlık modeliyle desteklenecek.Araştırmalar, okul çağındaki çocuklarda beslenme müdahalelerinin metabolik sağlık, bilişsel performans ve zihinsel iyilik hali üzerindeki etkilerini inceleyecek.

Ayrıca çocukların ilkokuldan ortaokula geçiş sürecindeki beslenme davranışları ile fiziksel aktivite alışkanlıkları bilimsel yöntemlerle araştırılacak.

Program kapsamında;

- Türkiye ve Birleşik Krallık’ta karşılaştırmalı araştırmalar yürütülecek.

- Araştırmacı değişim programları geliştirilecek.

- Genç bilim insanları ortak doktora ve eğitim programlarına katılacak.

- Her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Birleşik Krallık’ta uluslararası bilim sempozyumları düzenlenecek.

- Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu ve Ortak Yönlendirme Komitesi aracılığıyla programın bilimsel gelişimi ve sürdürülebilirliği desteklenecek.

Ortaklıkla, ortak araştırmaların ötesine geçerek doktora eğitiminden araştırmacı değişim programlarına, uluslararası bilimsel yönetişimden ortak bilgi üretimine uzanan sürdürülebilir bir iş birliği modeli oluşturulacak. Ortaklık böylece tek bir araştırma projesinin ötesine geçerek uzun vadeli bir uluslararası bilim platformuna dönüşecek.

Yahya Ülker: Bilime yapılan her yatırım, insanlığın geleceğine yapılan yatırımdır

Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, geleceğin bilim liderlerine yapılan yatırımın, bilimsel ilerlemenin ve insanlığın ortak geleceğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sabri Ülker Vakfı olarak on beş yılı aşkın süredir güvenilir bilimsel bilginin toplum yararına dönüşmesine katkı sağlayan çalışmaları destekliyoruz. Bilimsel ilerlemenin yalnızca araştırmaları desteklemekle değil, o araştırmaları gerçekleştirecek bilim insanlarını yetiştirmek ve onları uluslararası araştırma ağlarıyla buluşturmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün imzaladığımız protokolü yalnızca iki üniversite arasında kurulan bir iş birliği olarak görmüyoruz. Bunu, Türkiye ile uluslararası araştırma ağları arasında kurulan kalıcı bir bilimsel köprü olarak değerlendiriyoruz. Bu ortaklık sayesinde yalnızca yeni araştırmalar üretmeyeceğiz. Aynı zamanda farklı ülkelerden bilim insanlarının birlikte çalıştığı, bilgi ürettiği, deneyim paylaştığı ve geleceğin araştırma liderlerinin yetiştiği sürdürülebilir bir bilim ekosistemi oluşturacağız. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin bilim liderlerine yatırım, insanlığın geleceğine yatırımdır. Bilime yapılan her yatırım, daha sağlıklı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır. Önümüzdeki dönemde de genç araştırmacıları desteklemeye, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeye ve toplum sağlığına katkı sağlayacak bilimsel iş birliklerini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

“Küresel sağlık sorunları küresel bilim ortaklıkları gerektiriyor”

Newcastle Üniversitesi İnsan Beslenmesi ve Egzersiz Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Bernard Corfe, çocukların sağlıklı gelişiminin, küresel sorunların çözümünün disiplinler arası ve uluslararası araştırma iş birlikleriyle mümkün olduğunu vurguladı. Corfe, “Program, yalnızca bilimsel yayınlar üretmeyi değil genç araştırmacıları uluslararası araştırma ağlarına kazandırmayı, ortak eğitim modelleri geliştirmeyi ve iki ülke arasında sürdürülebilir bilimsel kapasite oluşturmayı hedeflemektedir.”dedi.

“Türkiye’nin bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirecek”

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Zehra Büyüktuncer Demirel ise ortaklığın, Türkiye’nin beslenme ve halk sağlığı araştırmalarındaki uluslararası görünürlüğünü güçlendireceğini belirtti. Demirel, “Modelin, genç araştırmacıların küresel bilim ekosistemine daha güçlü şekilde entegre olmasına katkı sağlayacağına ve uzun vadeli bilimsel kapasite gelişimi açısından örnek bir iş birliği modeli oluşturacağına inanıyoruz.” Ifadelerini kullandı.

Stratejik iş birliğinin öne çıkan kazanımları

Bu stratejik ortaklıkla;

- Türkiye ve Birleşik Krallık arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir bilimsel iş birliği modeli kurulacak.

- Geleceğin araştırma liderlerini yetiştirecek uluslararası doktora ve araştırmacı geliştirme programları hayata geçirilecek.

- Çocukların sağlıklı gelişimi alanında karşılaştırmalı ve disiplinler arası bilimsel araştırmalar yürütülecek.

- Her yıl Türkiye ve Birleşik Krallık’ta dönüşümlü olarak uluslararası bilim sempozyumları düzenlenecek.

- Araştırmacı değişim programları ve ortak eğitim faaliyetleriyle bilimsel kapasite güçlendirilecek.

- Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu ve Ortak Yönlendirme Komitesi ile sürdürülebilir bir bilimsel yönetişim modeli oluşturulacak.

- Üretilen bilimsel kanıtların halk sağlığı politikaları ve uygulamalarına katkı sağlaması desteklenecek.