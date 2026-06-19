Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, yurt dışındaki büyümesini sürdürüyor. Frankfurt ve Kuveyt'te açtığı yeni mağazalarla 23 ülkedeki varlığını güçlendiren şirket, Pakistan'da 20 mağaza açılışı için de anlaşma imzalamıştı. Somali, Hollanda, Kenya ve Romanya'da da yeni mağaza açılışlarına hazırlanan Espressolab, bin mağazaya ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Espressolab Yurt Dışı Operasyon Müdürü Gökçer Akdoğan şunları söyledi:

"Küreselde büyüme adımlarımızı sürdürürken bugün 23 ülkede faaliyet gösteren bir yapıya ulaştık. Frankfurt ve Kuveyt'teki yeni mağazalarımızın yanı sıra Pakistan, Hollanda, Kenya, Romanya ve Somali'deki açılış hazırlıklarımız da devam ediyor. Dünyada nitelikli kahveye olan talep de artmayı sürdürüyor. NCA'nın 2025 raporuna göre specialty coffee tüketimi son beş yılda yüzde 84 artarak son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Biz de bu artan talebe karşılık olarak üreticilerle doğrudan çalışıyor, nitelikli kahveyi kaynağından temin ederek dünyanın dört bir yanındaki mağazalarımızda misafirlerimizle buluşturuyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyada da kahve kalitesini artırıyoruz.”

"1.000 mağaza hedefimize sağlam bir operasyonel yapıyla ilerliyoruz"

Bugün üç kıtada 23 ülkede faaliyet gösteren Espressolab, küresel büyümesini sürdürürken operasyonel altyapısını da güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, farklı coğrafyalardaki mağazalarında ortak operasyon standartları oluştururken büyüyen ağını destekleyecek sistem ve süreçlere odaklanıyor.

Akdoğan, "1.000 mağaza hedefimize yüksek kalite anlayışımızla ilerliyoruz. Bu ölçekte bir büyüme için operasyonel yetkinliklerin, ekip yapısının ve süreç yönetiminin de aynı ölçüde gelişmesi gerekiyor. Biz de büyümemizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapı üzerine kuruyoruz. Bunun temelinde ise üreticiyle kurduğumuz doğrudan ilişki ve kahvenin kaynağına verdiğimiz önem yer alıyor" dedi.

Üreticide başlayan kalite dünyaya uzanıyor

Espressolab, nitelikli kahveyi kaynağından tüketiciye ulaştırma yaklaşımı doğrultusunda Kosta Rika, El Salvador, Brezilya ve Etiyopya gibi kahve üretiminin öne çıktığı bölgelerdeki çiftçilerle doğrudan çalışıyor. Kurulan bu ilişki sayesinde hem kahve kalitesi güçleniyor hem de emek görünür hale geliyor.

Bu süreci Seedtrace iş birliğiyle daha şeffaf ve izlenebilir hale getiren Espressolab, kahve paketlerinde çiftliğin adı, rakım bilgisi, işleme yöntemi, tadım notları ve üreticiye ilişkin bilgilere yer veriyor. Üreticiden mağazalara uzanan bu yaklaşım, şirketin sunduğu kahve ve mağaza deneyiminin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu anlayış doğrultusunda başarılar da elde eden Espressolab’in Cape Town De Waterkant mağazası ise The World's 100 Best Coffee Shops 2026 listesinde üst üste iki kez yer buldu.

2025 yılı boyunca dünya genelinde 108 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Espressolab, yeni ülkelerdeki mağaza açılışlarıyla bu deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.