Sadettin Saran’ın serbest kalmasıyla Fenerbahçe hisseleri yükseldi

Dün akşamdan bu yana gözaltında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın serbest bırakılması sonrası Fenerbahçe hisseleri yükseldi.

Fenerbahçe hisseleri, dün 9,33 TL’den kapanış yapmıştı. Dün akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasıyla güne gap’li (bir önceki fiyatla arada oluşan boşluk) bir açılış yapan FENER hisseleri 9,13 TL seviyesinden güne başladı.

Günün ilk yarısında negatif yatay bir görünüm sergileyen FENER hisseleri Başkan Saran’ın serbest bırakılma kararıyla yükselişe geçti. 9,23 seviyesinden başlayan yükseliş hareketi 9,94’e kadar çıkarken, 16:15 itibarıyla 9,51 seviyelerinde yüzde 2 oranında primli işlem görmeye devam ediyor.