SAFEbit ve CBI’dan 200 milyon Euro değerinde stratejik ortaklık

Türkiye’nin kripto varlık platformu SAFEbit, Fransa merkezli halka açık teknoloji şirketi Crypto Blockchain Industries (CBI) ile önemli bir stratejik anlaşmaya imza attı. Yaklaşık 200 milyon Euro değerinde hisse takasına dayalı bu iş birliği, dijital varlıklar ile geleneksel finans yapıları arasında köprü kuran yenilikçi bir model sunuyor.

Anlaşma kapsamında, SAFEbit ve CBI arasında uzun vadede 2.000 BTC’ye kadar ulaşabilecek bir hisse takası mekanizması oluşturuldu. Bu yapı sayesinde CBI, SAFEbit’ten doğrudan nakit ödeme yapmaksızın Bitcoin edinme hakkı kazanırken, SAFEbit de Avrupa’nın önde gelen halka açık teknoloji şirketlerinden biriyle derin bir sermaye iş birliği geliştirmiş olacak.

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan SAFEbit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Onur Yeygün, “CBI ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, SAFEbit’in hem varlık çeşitliliği stratejisi hem de globalleşme vizyonu açısından büyük önem taşıyor. BTC varlıklarını kurumsal hisse yapısıyla entegre ederek sermaye yapımızı güçlendiriyor; aynı zamanda Avrupa'nın halka açık teknoloji oyuncularından biriyle uzun soluklu bir iş birliğine adım atıyoruz. Bu sadece bir takas değil, vizyon ortaklığıdır. Benzer bir stratejiyi SAFEcoin için de planlıyoruz.” dedi.

CBI’ın stratejik yaklaşımı: ACE modeli

CBI, dijital ekonomide uzun vadeli değer yaratmak amacıyla geliştirdiği ACE stratejisi (Acquire – Create – Earn) doğrultusunda hareket ediyor. SAFEbit ile yapılan bu anlaşma, CBI’ın düşük maliyetli Bitcoin edinme hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği stratejinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

CBI daha önce metaverse projeleri (AlphaVerse, Football at AlphaVerse), elmas destekli dijital varlık girişimleri (Gemplay) ve ABD merkezli Bitcoin madenciliği gibi yatırımlarıyla sektörde farklılaşan bir portföy oluşturmuştu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Frédéric Chesnais, video oyun sektörü ve blockchain alanındaki öncü kimliğiyle tanınıyor.

Bu stratejik iş birliğiyle SAFEbit, bölgesel gücünü global sermaye ile birleştirerek küresel pazarda daha sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.