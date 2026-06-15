Sagebrush sahasında çifte keşif: Quantum Helium Colorado'da hem helyum hem petrol buldu

Quantum Helium tarafından yayımlanan resmi üretim raporuna göre, Colorado eyaletindeki Sagebrush-1 kuyusunda yürütülen genişletilmiş test operasyonları tamamlandı. Test sonuçları, kuyudaki helyum gazı yoğunluğunun küresel sektör standartlarının çok üzerinde olduğunu kanıtladı. Bu keşifle birlikte şirketin bölgedeki toplam sertifikalı helyum rezerv büyüklüğü 1,104 milyar kübik fit seviyesine tırmandı.

Kuyudaki helyum konsantrasyonu sektör ortalamasını katladı

Mühendislerin kuyu derinliklerinden elde ettiği veriler, sahada %2,5 oranında helyum gazı konsantrasyonu olduğunu açıkça ortaya koydu. Ticari olarak işletilen helyum kuyularında küresel ortalamanın %0,3 ile %1,0 arasında değiştiği göz önüne alındığında, Sagebrush sahasındaki bu oran projenin ekonomik değerini doğrudan yukarı taşıdı. Helyum, yüksek teknoloji ürünlerinden tıbbi cihazlara kadar pek çok stratejik sanayi kolunda ham madde olarak kullanılıyor.

Arama sahasında beklenmedik petrol rezervine ulaşıldı

Projenin en büyük sürprizi ise Leadville Formasyonu adı verilen jeolojik katmanda yaşandı. Başlangıçta sadece helyum odaklı yürütülen sondajda, daha önceki saha modellerinde yer almayan yeni bir petrol rezervi keşfedildi. Test süreci boyunca kuyudan şimdiye kadar 80 varilden fazla hafif ve ticari kalitede petrol çekildi. Şirket, kuyu içi optimizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu hattan günlük brüt 40 varile kadar petrol üretimi yapmayı planlıyor.

Çift yönlü gelir modeli projenin değerini artırdı

Quantum Helium, Colorado'daki Sagebrush-1 kuyusunda yüksek kaliteli helyumun yanı sıra ticari petrol rezervleri keşfederek projenin değerini artırdı. Hem helyum hem de petrolün aynı kuyudan üretilmesine olanak tanıyan bu çift yönlü üretim modeli, operasyonel verimliliği ve ekonomik çeşitliliği güçlendiriyor.