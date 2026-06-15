  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Sagebrush sahasında çifte keşif: Quantum Helium Colorado'da hem helyum hem petrol buldu
Takip Et

Sagebrush sahasında çifte keşif: Quantum Helium Colorado'da hem helyum hem petrol buldu

Amerikan enerji şirketi Quantum Helium, Colorado'da yürüttüğü arama çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı. Şirketin Sagebrush-1 kuyusunda yaptığı üretim testlerinde sanayi için kritik öneme sahip yüksek kalitede helyum gazı doğrulanırken, aynı kuyuda beklenmedik bir şekilde ticari petrol rezervi de keşfedildi.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sagebrush sahasında çifte keşif: Quantum Helium Colorado'da hem helyum hem petrol buldu
Takip Et

Quantum Helium tarafından yayımlanan resmi üretim raporuna göre, Colorado eyaletindeki Sagebrush-1 kuyusunda yürütülen genişletilmiş test operasyonları tamamlandı. Test sonuçları, kuyudaki helyum gazı yoğunluğunun küresel sektör standartlarının çok üzerinde olduğunu kanıtladı. Bu keşifle birlikte şirketin bölgedeki toplam sertifikalı helyum rezerv büyüklüğü 1,104 milyar kübik fit seviyesine tırmandı.

Kuyudaki helyum konsantrasyonu sektör ortalamasını katladı

Mühendislerin kuyu derinliklerinden elde ettiği veriler, sahada %2,5 oranında helyum gazı konsantrasyonu olduğunu açıkça ortaya koydu. Ticari olarak işletilen helyum kuyularında küresel ortalamanın %0,3 ile %1,0 arasında değiştiği göz önüne alındığında, Sagebrush sahasındaki bu oran projenin ekonomik değerini doğrudan yukarı taşıdı. Helyum, yüksek teknoloji ürünlerinden tıbbi cihazlara kadar pek çok stratejik sanayi kolunda ham madde olarak kullanılıyor.

Arama sahasında beklenmedik petrol rezervine ulaşıldı

Projenin en büyük sürprizi ise Leadville Formasyonu adı verilen jeolojik katmanda yaşandı. Başlangıçta sadece helyum odaklı yürütülen sondajda, daha önceki saha modellerinde yer almayan yeni bir petrol rezervi keşfedildi. Test süreci boyunca kuyudan şimdiye kadar 80 varilden fazla hafif ve ticari kalitede petrol çekildi. Şirket, kuyu içi optimizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu hattan günlük brüt 40 varile kadar petrol üretimi yapmayı planlıyor.

Çift yönlü gelir modeli projenin değerini artırdı

Quantum Helium, Colorado'daki Sagebrush-1 kuyusunda yüksek kaliteli helyumun yanı sıra ticari petrol rezervleri keşfederek projenin değerini artırdı. Hem helyum hem de petrolün aynı kuyudan üretilmesine olanak tanıyan bu çift yönlü üretim modeli, operasyonel verimliliği ve ekonomik çeşitliliği güçlendiriyor.

Almanya'da toptan eşya enflasyonuna Orta Doğu freni: Mayısta yıllık artış %5,9 olduAlmanya'da toptan eşya enflasyonuna Orta Doğu freni: Mayısta yıllık artış %5,9 olduKüresel Ekonomi
Avrupa ticaretinde ithalat baskısı: Hollanda’nın dış ticaret fazlası neden daraldı?Avrupa ticaretinde ithalat baskısı: Hollanda’nın dış ticaret fazlası neden daraldı?Küresel Ekonomi
Kuzey Avrupa ekonomisinde durgunluk: İsveç’te işsizlik oranı %9,4 seviyesine yükseldiKuzey Avrupa ekonomisinde durgunluk: İsveç’te işsizlik oranı %9,4 seviyesine yükseldiKüresel Ekonomi