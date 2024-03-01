Sağlık Bakanlığı ve AstraZeneca Türkiye'den işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, halk sağlığına ilişkin bilinçlendirme ve tarama gibi faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına destek veren AstraZeneca Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na bir mobil sağlık merkezi bağışladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ve AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış'ın katılımı ile düzenlenen mobil sağlık aracı teslim töreni Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Kaygusuz, birinci basamak sağlık hizmetlerinin, sağlık sisteminin en önemli aşaması olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kanser taramaları, kronik hastalıkların taranması, kadın ve çocuk takipleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik faaliyetlerin yanı sıra toplum sağlığını etkileyen bulaşıcı hastalıklar, zoonotik hastalıklar, meslek hastalıkları ve çevresel hastalıkların önlenmesi ve aşılama faaliyetleri gibi koruyucu yaklaşımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelinde yürütülmektedir. Bu hizmetleri geliştirmek üzere farkındalık oluşturmak, sağlığa erişimde daha uç noktalarda ve dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımıza erişebilmek için mobil araçlarla hizmet vermek önceliğimizdir. Mobil sağlık hizmetleri adına AstraZeneca Türkiye’nin bize bağışladığı bu mobil araç bizleri çok mutlu etmiştir. AstraZeneca Türkiye’ye çok teşekkür ederiz."

- "Daha sağlıklı bir toplum inşa etmek"

Ecz. Barış ise sağlık hizmetlerine erişimi her birey için kolaylaştırmanın ve daha sağlıklı bir toplum inşa etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Şirket olarak insanların yaşam değiştiren önleyici hizmetler ve tedavilere daha fazla erişiminin olduğu bir gelecek için çalıştıklarını aktaran Barış, "Sağlık Bakanlığı'na verdiğimiz bu destekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için her zaman üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Teslimini gerçekleştirdiğimiz mobil sağlık merkezi ile bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, AstraZeneca'nın bakanlığa bağışladığı merkezde temel sağlık hizmetleri verilecek. Röntgen odası, laboratuvar, solunum fonksiyon test cihazları, acil durum sedyesi ve doktorların birinci basamak sağlık hizmeti vermesini sağlayan diğer temel gerekli cihazlara sahip olan merkez, ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacak.

Mobil sağlık merkezinde bulunan kurşun kaplı x-ray odasında kalp filmi (telekardiyografi) ve akciğer filmi çekilebilecek. Ayakta muayene ve ilk müdahalelerin gerçekleştirilebileceği bir çadır alanı da olan sağlık merkezi ile afet durumlarında da sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.

Araçtaki küçük cihazları besleyen ve jeneratör devre dışı kaldığında kullanılabilen güneş paneli sayesinde ihtiyaç duyulan enerji yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bu sayede mobil sağlık merkezinin karbon ayak izinin azaltılması ve temel sağlık hizmetlerinin enerji kesintisi halinde de devamlılığının sağlanabilmesi amaçlanıyor.