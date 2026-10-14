Sağlık ve emeklilik işlemleri Katılım Mobil’de buluştu

Katılım Emeklilik, dijital hizmet altyapısındaki dönüşüm çalışmaları kapsamında Katılım Cep ve Katılım Sağlık mobil uygulamalarını Katılım Mobil adı altında birleştirdi. Yeni uygulamayla birlikte bireysel emeklilik, sağlık ve diğer sigortacılık ürünlerine ilişkin hizmetler tek bir mobil platform üzerinden sunulmaya başlandı.

Yeni uygulama, kullanıcıların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere tek noktadan erişebilmesini sağlayan bütünsel bir yapıyla tasarlandı. Modern, sade ve kullanıcı dostu arayüzünün yanı sıra yenilenen teknolojik altyapısıyla hızlı ve fonksiyonel bir kullanım deneyimi sunan Katılım Mobil, müşterilerin ihtiyaç duydukları işlemlere daha kısa adımlarla ulaşmasına, ürün ve hizmetlerini kolayca takip etmesine olanak sağlıyor.

“Dijital müşteri deneyimimizi bütünsel bir yapıya kavuşturuyoruz”

Katılım Emeklilik’in dijitalleşme stratejisi ve müşteri odaklı yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak kurulduğumuz günden bu yana, katılımcılarımızın finansal güvencelerini ve sağlıklarını en pratik ve güvenilir yollarla desteklemeyi önceliğimiz kabul ediyoruz. Hızla dijitalleşen dünyada, müşterilerimizin beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek hayatlarını kolaylaştıran bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Katılım Mobil, bu vizyonumuzun somut adımlarından biri.

Bireysel emeklilikten sağlığa ve katılım sigortacılığının farklı alanlarına uzanan ürün ve hizmetlerimizi tek çatı altında toplayarak dijital müşteri deneyimimizi daha bütünsel bir yapıya kavuşturuyoruz. Katılımcılarımızın işlemlerini daha kolay takip edebilmelerini ve ihtiyaç duydukları hizmetlere tek bir platform üzerinden ulaşabilmelerini sağlayan Katılım Mobil ile dijital hizmet altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya ve katılım finans sektörüne değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm işlemler tek uygulamada

Katılım Mobil üzerinden kullanıcılar bireysel emeklilik, sağlık ve diğer sigortacılık ürünlerine ilişkin bilgilere ulaşabiliyor; mevcut fon dağılımlarını, poliçe, plan ve sözleşmelerini tek ekrandan görüntüleyip yönetebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda dijital hizmet süreçlerini ve taleplerini uygulama üzerinden uçtan uca gerçekleştirebilirken işlem, bildirim ve başvurularını da mobil kanal üzerinden takip edebiliyor. Böylece daha önce Katılım Cep ve Katılım Sağlık üzerinden ayrı ayrı sunulan hizmetler, Katılım Mobil ile tek bir dijital platformda bir araya geliyor.

Katılım Emeklilik hakkında

Katılım Emeklilik, 2013 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın güç birliğiyle kurulmuştur. Katılım finans prensipleri doğrultusunda bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet göstermektedir.

Faizsiz finans ilkelerine uygun yenilikçi ürünleri, güçlü fon yönetimi yaklaşımı ve dijital çözümleriyle müşterilerine şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunan Katılım Emeklilik; 80 milyar TL’nin üzerinde fon büyüklüğü, 1,5 milyonu aşan BES ve OKS sözleşmesi, 480 binin üzerinde sigorta poliçesi ve 21 farklı fonu ile sektörde öncü konumunu sürdürmektedir.