Sano Gastro Göztepe’de kapılarını açtı!

Eksim Gıda Grubu’nun sağlıklı beslenme odaklı yeni markası Sano Gastro, İstanbul Göztepe’deki ilk şubesinin açılışını yaptı. Misafirlerine sağlıklı ve kişiselleştirilmiş beslenme deneyimi sunmayı amaçlayan marka, her beslenme tipine uygun taze ve glütensiz içeriklerle zenginleştirilmiş deneyimler sunuyor.

Sağlıklı yaşamın beslenme yönünü sürdürülebilir kılmayı amaçladıklarını belirten Sano Gastro Genel Müdürü Caner Bayıralan, “Sano Gastro olarak sağlıklı bir yaşamın yalnızca bir yönüne odaklanmak yerine, bu kavramı bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Yaşam kalitesini şekillendiren dört temel unsur olduğuna inanıyoruz: Dengeli beslenme, düzenli hareket, kaliteli uyku ve mental sağlık. Sağlıklı yaşamın merkezindeyse beslenme yer alıyor. Biz de Sano Gastro’da her bireyin kendine özgü ihtiyaçlarını ve yaşam tarzını dikkate alarak taze ve özenle hazırlanmış seçenekler sunma hedefiyle yola çıktık” dedi.

Yiyecekler doğal ve glütensiz!

Sano Gastro’nun menüsünün içerikleri kapsamında da bilgiler veren Caner Bayıralan, “Menümüz, kahvaltı bowl’larından tuzlu-tatlı ‘pancake’ çeşitlerine, sandviç ve ‘wrap’lerden salata ve tatlı alternatiflerine, doğal içeceklerden el yapımı ayran ve bitki çaylarına kadar uzanıyor. Kullanılan tüm ekmekler, ‘tortilla’lar ve köfteler glütensiz malzemelerle hazırlanıyor” dedi. Menüde yer alan ürünlerin Türkiye’nin özenle seçilmiş bölgelerinden masalara ulaştığının altını çizen Bayıralan, “Örneğin kahvaltı menüsünde sunduğumuz tüm peynirler Balıkesir yöresinde bulunan mandıradan özel olarak geliyor. Doğal şırdan mayalı ve çeşidine göre 4 ila 12 ay arasında olgunlaştırılan peynirler, bu sürecin ardından servise hazır hale geliyor” şeklinde konuştu.

Kendi yemek stilini oluştur!

Beslenmenin, bireylerin ihtiyaçlarına ve yaşamlarının farklı dönemlerine göre şekillenen dinamik bir olgu olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Caner Bayıralan, “Sano Gastro’da ‘Senin Tarzın, Senin Yemeğin’ / ‘Your Style, Your Meal’ sloganıyla, misafirlerimiz tarzlarına uygun yiyecekleri menüden seçebildikleri gibi tercihlerine göre tezgahta bulunan ürünlerle kendi bowl ve sandviçlerini oluşturabiliyor. Bunun yanında kendi üretimimiz olan ve özel makinasıyla ambalajlanan; detoks içecekler, shot’lar, meyve suları ve meyve suyu karışımları, el yapımı soğuk çaylar ve ayran çeşitlerini içeren oldukça zengin bir içecek menümüz bulunuyor” dedi. Bayıralan, misafirlerin günün her saati Sano Gastro’da tarzlarına uygun yiyecek ve içecek alternatifleri bulabileceklerini sözlerine ekledi.

Sağlıklı beslenme ağı genişleyecek

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde açılması planlanan ikinci şubesiyle büyüme sürecini hızlandırmaya hazırlanan Sano Gastro, franchise anlaşmaları ve merkez mağazaları aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına hizmet vermeyi hedefliyor. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirerek daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlayan marka, güvenilir iş ortaklarıyla işbirlikleri kurarak büyümesini sürdürecek.