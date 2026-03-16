Sağlıkta primler 200 milyar TL’yi aştı, Medisa büyümede pazarı ikiye katladı

Türkiye’de kararlı büyümesine devam eden sigorta sektörü, toplam prim üretimini 1,2 trilyon TL’nin üzerine taşıdı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 2025 yılında sigortada üretilen toplam primin yüzde 85,4’ü hayat dışından gelirken, hayat sigortacılığının payı ise yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

Sigorta sektörünün 2025 yılı sonuçlarını değerlendiren Medisa Genel Müdürü Esra Öge, Medisa’nın da ana faaliyet alanı olan hastalık-sağlık branşının, ‘hukuksal koruma’ ve ‘destek’ten sonra en çok prim artışı sağlayan branş olduğunun altını çizerken, “Hastalık-sağlık branşında 2025 yılında yapılan toplam prim üretimi 211 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam prim üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 55’lik bir artış söz konusu. Genel dağılıma baktığımızda da hastalık-sağlık branşı hayat dışı içerisinde yüzde 20,29’luk bir paya sahip” dedi.

En yüksek prim artışı yakalayan özel sektör oyuncusu

Ticari faaliyetlerine 2024 ortasında başlayan Medisa’nın, sadece bir sigorta şirketi değil sağlıkta bir yol arkadaşı olarak sektörde fark yarattığının altını çizen Esra Öge, “Bir yandan insanların sağlıklı yaşam anlayışlarında dönüşüm yaratmaya çalışırken bir yandan da sağlık sigortacılığındaki uzmanlığımızı iş sonuçlarımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda 2025’i de hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Sabancı Topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir şirket olan Aksigorta ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliğinin de çok büyük katkılarıyla, toplam prim üretimimizi bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artırdık. Diğer bir ifadeyle, pazarın iki katından daha yüksek bir prim büyümesine imza attık. TSB’nin 2025 sonuçlarına göre, pazardaki en büyük 10 oyuncu arasında primini en çok artıran özel sağlık şirketiyiz” diye konuştu.

Sigortacılık, dijital sağlık odağında stratejik bir dönüşümden geçiyor

Sektörün finansal büyümesinin yanında stratejik dönüşümünün de çok önemli olduğunun altını çizen Esra Öge, müşteriler için gelecekteki en büyük değer önerisinin dijitalden geleceğini ifade etti. Dünya genelinde ve Türkiye’de yaşam süresi uzarken, sağlıklı yaşam süresinin aynı hızda artmadığını da sözlerine ekleyen Esra Öge, “Bu durum sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu çerçevede, sigorta şirketlerinin rolünün dönüşeceği çok net bir gerçek. Önümüzdeki dönemde sigorta şirketlerinin yalnızca tedavi giderlerini finanse eden yapılar değil; sağlıklı yaşamı destekleyen, önleyici hizmetler sunan ve bireylerin sağlık yolculuğunu yöneten platformlar haline geleceğine inanıyoruz. Bunun için de dijitali sadece bir araç olarak kullanmayan; bunun ötesinde dijitali iş modelinin merkezine yerleştiren platformların önemi her geçen gün artacak. Bizim aslında kendimizi bir sağlık şirketi olarak konumlandırmamızın en büyük nedeni de bu. Amacımız bu yolda öncü olmak. Sektöre farklı bir bakış açısı kazandırarak; ‘sağlıklı bireylerden sağlıklı bir toplum’ yaratma amacımızı güçlendirmek ifadelerini kullandı.