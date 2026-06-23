Sagrada Familia’nın altı kulesi Henkel desteğiyle tamamlandı

Barselona – Sagrada Familia’nın merkezi kulelerinin tamamlanması, bazilikanın tarihindeki en karmaşık yapısal mühendislik aşamasında tarihi bir dönüm noktası oldu. Henkel’in gelişmiş Loctite çözümü, bu zorlu mühendislik aşamasının başarıyla tamamlanmasında kritik rol oynadı. 10 yılı aşkın süredir devam eden iş birliği kapsamında Henkel; yalnızca yüksek performanslı yapısal yapıştırıcısı Loctite EA 9497 ile değil, standart gerekliliklerin ötesine geçen kapsamlı test ve doğrulama süreçleri, teknik uzmanlığı ve projenin ihtiyaçlarına göre esnek biçimde planlanan kesintisiz tedarik desteğiyle de projeye katkı sağladı.

Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkan Yardımcısı Mark Dorn, “Bu proje, Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri olarak yaptığımız işi en iyi şekilde yansıtıyor. Müşterilerimizle birlikte onların vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Sagrada Familia, doğru iş ortakları bir araya geldiğinde nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. En kritik noktalarda performans sunan çözümlerimizle bunu mümkün kılıyoruz. Henkel’in 150. yılında Sagrada Familia gibi bir projeye katkı sunmak da gerçek ilerlemenin ancak inovasyon ve iş birliği nesiller boyu sürdüğünde mümkün olduğuna dair güçlü bir gösterge oldu.” dedi.

Taş ve çeliği bir araya getiren yapıştırıcı

Sagrada Familia’nın kulelerinin dikkat çekici görünümünün ardında, gözle görülmeyen ancak büyük öneme sahip bir unsur yer alıyor: Bu noktada kritik rolü ise taş ve çelik bileşenleri tek bir yapısal bütün olarak bir araya getiren yapıştırıcı üstleniyor. Sıvı halde uygulanan yapıştırıcı, yüzeylere uyum sağlayarak boşlukları dolduruyor ve taş ile çelik bileşenler arasında dayanıklı bir bağlantı oluşturuyor. Ardından yaklaşık 24 saat süren kürlenme sürecinde paneller, sabit sıcaklık koşullarında bekletiliyor.

Gaudí’nin, kendi döneminin teknik imkânlarının çok ötesindeki vizyonunu hayata geçirmek amacıyla Sagrada Familia’da, geleneksel yöntemlere kıyasla inşaat süreçlerini 10 kata kadar hızlandıran modüler bir yapı yaklaşımı benimsendi. Henkel’in yapıştırıcı teknolojilerindeki uzmanlığı, bu yaklaşımın uygulanabilir olmasında önemli rol oynayarak taş ve çeliğin tek bir yapısal eleman gibi çalışmasını mümkün kıldı. Bu sayede yapım süresi kısalıp güvenlikten ve yapısal bütünlükten ödün verilmezken kuleler de Gaudí’nin ölümünün 100. yılında tamamlanmış oldu. Bugüne kadar projede toplam 24 ton Loctite yapıştırıcısı kullanıldı ve her panel için ortalama 30 kilogram yapıştırıcı uygulandı. Altı merkezi kulede toplam 826 panel ile 2.100'den fazla taş parça bulunuyor.

Loctite EA 9497, zorlu koşullar için geliştirildi

Loctite EA 9497, son derece zorlu koşullar altında güvenilir performans sergileyerek yapısal sağlamlık ile esneklik arasında özenle dengelenmiş bir performans sunuyor. Akdeniz'e yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Sagrada Familia, korozyonu hızlandıran tuzlu deniz ortamına sürekli maruz kalıyor. Barselona'da yıl boyunca genellikle %65 ile %75 arasında seyreden yüksek nem oranı da çevresel etkileri daha da artırıyor. Kışın yaklaşık 5 derecenin, yazın ise 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değişimleri, yapıda sürekli genleşme ve büzülme döngülerine neden oluyor. Buna ek olarak, bazilikanın yakınından geçen iki metro hattının oluşturduğu sürekli titreşimler de yapıyı etkiliyor.

Olağanüstü dayanıklılık

Loctite EA 9497 ile yapıştırılan alanlar, metrekare başına 100.000 kişiye kadar eşdeğer yüke dayanabiliyor. Bu olağanüstü dayanım, kompleksin en yüksek yapısı olan İsa Mesih Kulesi'nin tepesinde yer alan haçın güvenle taşınmasında da kritik rol oynadı. Haçın yapısında yapıştırıcı kullanılmasa da dengesi onu taşıyan yapının sağlamlığına dayanıyor. Bu sayede Sagrada Familia, 172,5 metre yüksekliğe ulaşarak Almanya'daki Ulm Katedrali'ni geride bıraktı ve dünyanın en yüksek dini yapısı unvanını elde etti.

Gaudí’nin mirasını yaşatan inovasyon

Henkel’in Sagrada Familia ile gerçekleştirdiği iş birliği, modern mühendisliğin 140 yılı aşkın süre önce temelleri atılan bir projeye nasıl kusursuz şekilde entegre edilebildiğini ortaya koydu. Bu iş birliği, Gaudí’nin özgün vizyonunu korurken, gelişmiş teknolojiler sayesinde bu vizyonun hayata geçirilmesini de mümkün kıldı.

150 yıllık inovasyon mirası

Bu önemli kilometre taşı, Henkel’in "Gelecek mi? Biz Hazırız!" mottosuyla kutladığı 150. yıl dönümü kapsamında, inovasyon alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Sagrada Familia’da kullanılan Loctite teknolojisi ise Henkel’in geleceğe yön veren ve yüksek mühendislik gerektiren inşaat projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlama gücünü gözler önüne seriyor.