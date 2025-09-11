Şah Hortum, dijitalleşme ile büyüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Şah Hortum, 45 yıllık üretim tecrübesini yeni yatırımlar ve dijitalleşme adımlarıyla geleceğe taşıyor. Ticari araçlara yönelik kalorifer, yağ, radyatör ve yakıt hortumlarının yanı sıra endüstriyel çözümler de sunan şirket, bölgedeki modern tesisiyle hem üretim kapasitesini hem de verimliliğini artırdı. Şah Hortum Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenay Çalışkan, OSB’deki yatırımlar sayesinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Bu tesise taşınırken üretimde kullandığımız her makineye ilave bir makine daha kurarak kapasitemizi iki katına çıkardık. Bu artışla birlikte istihdamımız da yüzde yüze yakın büyüdü. Kapasite artışını yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için değerlendiriyoruz. After market müşterilerimizin yanında OEM’lerle de çalışmaya başladık.”

Ürün çeşitliliği ve ihracat genişliyor

Kestel Barakfakih OSB’deki tesislerde yalnızca üretim değil, dijitalleşme ve sertifikasyon süreçleri de hız kazandı. Şirket, ERP ve sahadan veri toplama sistemlerini yeni bir yazılım altyapısıyla entegre ederek, üretim süreçlerinde verimliliği artırıyor. Çalışkan, “Dijitalleşmeye yaptığımız bu yatırımlar, hem markalaşma sürecimizi hem de global rekabet gücümüzü destekliyor” dedi. 5 binin üzerinde ürün çeşidine ulaşan Şah Hortum, müşteri taleplerine özel çözümlerle ürün gamını sürekli genişletiyor. Ağır vasıtalarda kullanılan farklı kauçuk türlerine yönelik üretimin yanı sıra, montajlı parçalarla ihracatta katma değer yaratıyor. Bugün 20’den fazla ülkeye ihracat yapan firma, özellikle Almanya, Polonya, Balkan ülkeleri ve Uzak Doğu pazarlarında büyümeye odaklanmış durumda. Şenay Çalışkan, “İhracatımızı toplam üretimimizin yüzde 40’ına çıkardık. Hedefimiz her iki üründen birini ihraç edebilir noktaya gelmek” diye konuştu.

Hedef: Sürdürülebilir büyüme

After market talebinin büyümeyi desteklediğini belirten Çalışkan, 2024’ü yüzde 20 büyüme ile kapattıklarını, 2025 için ise yüzde 30’luk büyüme hedeflediklerini ifade etti. Kalite sertifikasyonlarına yönelik yatırımların yeni OEM iş birliklerini beraberinde getirdiğini vurgulayan Çalışkan, “Şimdilik OEM’in üretimdeki payını yüzde 10 seviyesinde tutmayı planlıyoruz. Ancak bu projeler bizi hem üretim hem de gelişim anlamında ileri taşıyacak” dedi.