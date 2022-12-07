Şah Hortum, yeni tesisinde üretime başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 42 yıl önce küçük araç gruplarına yönelik olarak üretime başlayan Şah Hortum, bugün hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalarda kullanılmak üzere kalorifer, yağ, radyatör ve yakıt hortumları üretiyor. Firma ayrıca endüstriyel mutfak alanında kullanılmak üzere bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ile kombi hortumu da üretiyor. Ayrıca özel istek üzerine firmalar tarafından sağlanan teknik çizimlerden yararlanarak istenen ürünleri belirtilen özelliklerde özel olarak üretebilme kapasitesine sahip Şah Hortum, kapasitesini de önemli oranda artıracak yeni tesisine taşındı.

“Kapasite artışı elimizi güçlendirdi”

Üretim yaptıkları 3 bin metrekarelik alanın kendilerine yetmediğini ve bu sebeple kendi öz sermayeleri ile yeni bir tesis inşa ettiklerini belirten Şah Hortum San. Tic. AŞ. Satış ve Finans Sorumlusu Şenay Çalışkan, “Barakfakih’de 5 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesis yatırımını tamamladık ve taşınarak üretime de başladık. Yeni tesis ile birlikte üretim parkurumuza da ileri teknoloji makineler ile ilaveler yaptık. Her bölüme yeni makine ilave edildi. Buranın bize sağlayacağı ilave kapasite ile üretimimizi yaklaşık üç katına çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Kapasite artışının ihracat kısmında da ellerini güçlendirdiğini belirten Çalışkan, “Resesyonun Avrupa tarafında bir yavaşlamaya neden olduğunu görüyoruz ama bizi bu aşamada sipariş kısmında çok etkilediğini söyleyemeyeceğim. Yeni yıl için siparişlerimizi aldık ve bu doğrultudaki üretim planları ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhracatı artıracağız”

Aftermarket pazarında etkin olduklarını ve toptancıları aracılığıyla dünyanın birçok noktasına dağıtım yaptıklarını anlatan Şenay Çalışkan, “Üretimimizin neredeyse yarısı ihracattı. Şimdi ilave kapasitemiz ile birlikte bu rakamı artırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilk hedefimiz ihracat oranını yüzde 60’a çıkarmak. İhracat için mevcut pazarlarımızla birlikte Güney ve Kuzey Afrika kısmında da önemli noktalara ulaşma hedefimiz var. Almanya ve Polonya’ya doğrudan ihracat yapıyoruz. Balkan ülkeleri de ihracat alanımızda yer alıyor. Direkt ihracatın yanı sıra dolaylı yoldan da iç piyasaya verdiğimiz bazı ürünler ihracata dahil oluyor” diye konuştu. Yeni üretim tesisi ile birlikte istihdam konusunda da ekonomiye katkı sağlayacaklarını belirten Çalışkan, “İlave kapasite, yeni makineler, daha büyük bir alan derken bunun ilave istihdam olarak da bize yansıması olacak. Eski tesisimizdeki personeli buraya taşıdıktan kısa bir süre sonra yeni alımlara da başladık” ifadelerini kullandı.

“Bini aşkın hortum üretiyoruz”

Üretim kabiliyetlerini de ispatladıklarını belirten Çalışkan, “Bundan sonraki adım kalıcı şekilde markalaşma yönünde olacak. Fuarlarda bize olan ilgi ve ziyaretler de markalaşma adına doğru adımlar attığımızı gösteriyor gösteriyor. Kamyon, TIR, otobüs olmak üzere ağır vasıta, hafif ticari taşıtlar ve iş makinesi gruplarına imalat yapıyoruz. Bini aşkın hortum çeşidimiz bulunuyor. Ağır şartlarda çalışan araçlar için mukavemeti yüksek ürünler üretiyoruz. Bu alanda edindiğimiz uzmanlık diğer alanlardaki üretimleri de kolay bir şekilde yapabilmemizi sağlıyor” dedi.