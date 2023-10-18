Şah Hortum’un yatırım önceliği yeni ürünler

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalarda kullanılmak üzere kalorifer, yağ, radyatör ve yakıt hortumları üreten Şah Hortum ayrıca endüstriyel mutfak alanında kullanılmak üzere bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ile kombi hortumlarının da imalatını yaparken ürün gamını da geliştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Kurucusu Hasan Filiz’in vefatının ardından halihazırda yönetimde olan ortaklardan Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Ekin ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenay Çalışkan Şah Hortum A.Ş’nin ürün ve üretim kısmındaki geliştirmelere yönelik yatırımlara öncelik vererek ihracat kısmındaki katma değeri artırmaya odaklandı.

Kestel Barakfakih OSB’de 5 bin metrekare kapalı alana sahip tesis ile birlikte önemli bir kapasite artışına gittiklerini belirten Şah Hortum Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Ekin, “Yeni fabrikamıza taşınırken üretimde kullandığımız her makineye ilave bir makine daha kurarak kapasitemizi iki katına çıkardık. Bu artış ile birlikte yine istihdamımızda da yüzde yüze yakın bir artış sağladık. Şimdiki süreçte ise ürün geliştirme ve yeni ihracat pazarları konusuna yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

“Yeni rotamız Uzak Doğu”

After market ve makine sektörü için üretim yaptıklarını hatırlatan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenay Çalışkan ise, “Şu anda en büyük yatırımımızı yeni ürünler geliştirme konusunda yapıyoruz. AEM, CR gibi kauçuk çeşitleri kullanımı artmaya başladı. Biz de oluşan bu çeşitliliklere uyum sağlamak adına ürün gamımızı geliştiriyoruz. Kendi reçetemizle kauçuk hamurlarını oluşturup ihtiyaca uygun üretim yapıyoruz. Son 1 yılda 250’yi aşkın yeni ürünü portföyümüze ekledik. Ayrıca daha önceden sadece hortum üretirken şimdi montajlanmış olarak da üretim yaparak ihracat tarafındaki katma değerimizi artırdık. Bütün bu çalışmalar bize üzerinde çalıştığımız yeni ihracat pazarları konusunda ciddi avantajlar sağlarken aldığımız payın da artmasında önemli bir rol oynadı. Avrupa ağırlıklı olarak 20’den fazla ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Almanya ve Polonya’ya doğrudan ihracat yapıyoruz. Balkan ülkeleri de ihracat alanımızda yer alıyor. Bu ülkelere Uzak Doğu’dan eklemeler yapmak adına o bölge ile temas halindeyiz. Ürünü değerinde satmayı başardığımız için ülkemizdeki enflasyonist etkilere rağmen yüzde 50’lik bir büyüme kat ettik” dedi.

“Personel eksikliği yaşıyoruz”

Artan enerji ve işçilik maliyetlerinin her sektörde olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirten Çalışkan, “Artan maliyetlere karşı ürettiğimiz ürünü değerinde satabilmek zorundayız. İhracat pazarlarında bu oranı döviz bazlı çalıştığımız için sağlayabiliyoruz ancak iç piyasada rakamlar aşağıda kalıyor. Bunun yanı sıra önemli bir personel problemimiz de var. Personel açığımız yüzünden üretimi tek vardiyada sınırlı tutmak zorunda kalıyoruz. İhtiyacımız olan işgücünü sağladığımız takdirde ikinci vardiyayı devreye almak istiyoruz ama ne yazık ki bunu sağlayamıyoruz. Bulduğumuz personellerde de en büyük sıkıntı devamlılık. Durum bu şekilde olunca da kapasitemizdeki ikinci vardiya sürekli boş kalıyor bu da üretimimiz ve ihracatımızdaki büyümeye de direkt yansıyor” diye konuştu.