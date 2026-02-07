Sahibinden.com’da yapay zekâ ile ilan arama uygulaması başladı

Sahibinden.com, ilan arama süreçlerinde yapay zekâ tabanlı yeni bir uygulamayı kullanıma açtı. Konut ve vasıta kategorilerinde başlatılan sistem, kullanıcıların yalnızca filtrelere değil, yazılı ifadelerle arama yapabilmesine imkân tanıyor. Sahibinden.com, aylık yaklaşık 63 milyon kullanıcıya ulaşırken, platformda aylık 580 milyon ziyaret ve 17 milyar sayfa görüntülemesi gerçekleşiyor. Şirket, arama altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını son dönemde yapay zekâ uygulamalarıyla genişletmiş durumda.

SahiAI adı verilen ilan arama hizmetinin lasnmanında konuşan sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, dünyada birçok şirketin yapay zekâ teknolojilerini dışarıdan satın alırken, kendilerinin geliştirdiğini belirtti. Yapay zekâ destekli ilan arama özelliği üzerinde yaklaşık 16 aydır çalıştıklarını söyleyen Ertaş, konut ve vasıta kategorileriyle başlayan uygulamanın, ilerleyen dönemde platformdaki diğer sekiz kategoriye de entegre edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yeni sistem, kullanıcıların arama sırasında yazdığı ifadeleri analiz ederek, klasik filtrelerin dışında kalan ihtiyaç ve tercihleri yorumlamayı amaçlıyor. Uygulama, yalnızca anahtar kelimelere değil, arama cümlelerinin arkasındaki niyete odaklanan bir yapı üzerine kuruldu. Yeni ürünün ilanda kalma sürelerine etkisi konusunda da konuşan Ertaş, “Şu an konutta 59, vasıtada ise 21 gün ilanda kalma süresi. Yeni hizmetin bu kullanıcıların aradıklarını daha rahat bulmalarını sağlayarak bu sürelerin düşmesine katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.

Akıl yürütme katmanlı hizmet

Sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer de, geliştirilen yapının basit bir sohbet robotu olmadığını vurgulayarak, sistemin çok katmanlı bir yapay zekâ mimarisiyle çalıştığını ifade etti. Biçer, arama sürecinde büyük dil modelleri ve akıl yürütme katmanlarının devreye girdiğini, sistemin platformda yıllar içinde biriken ilan verileriyle desteklendiğini kaydetti. Biçer’e göre altyapı, kullanıcıların “yakıt cimrisi”, “aileye uygun”, “cam tavanlı” ya da “deri koltuklu” gibi standart filtrelerde yer almayan ifadelerini de analiz edebiliyor. Bu sayede kullanıcıların arama niyetine daha yakın ilanların listelenmesi amaçlanıyor. Yapay zekâ destekli arama sistemi, ilan verilerinin yanı sıra farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerle de besleniyor. Şirket, bu altyapının kullanıcıların arama sürecini hızlandırmasını ve ilanlara erişimi kolaylaştırmasını hedefliyor. Sahibinden.com, yeni arama uygulamasının kullanıcı davranışları ve ilan erişim süreçleri üzerindeki etkilerini ölçerek, sistemi kademeli olarak diğer kategorilere yaymayı planlıyor.

Aylık 62,9 milyon ziyaretçiye ulaştı

Aksoy Group bünyesindeki sahibinden.com, geliştirdiği dijital ürün ve hizmetlerle çevrim içi ilan ve pazar yeri alanında faaliyet gösteriyor. Temmuz 2025 itibarıyla platformun aylık kullanıcı sayısı 62,9 milyon olurken, aylık ziyaret sayısı 577 milyon, sayfa görüntüleme sayısı ise 16,8 milyar olarak kaydedildi. Yaklaşık 1.000 kişinin çalıştığı platformda 8 milyonu aşkın aktif ilan yer alıyor.