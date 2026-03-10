Saint-Gobain Weber Türkiye, müşteri memnuniyetini uluslararası standartlarla taçlandırdı

Saint-Gobain Weber Türkiye, müşteri memnuniyetini merkeze alan yönetim anlayışını uluslararası standartlarla tescilleyerek TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Bu belge, Weber’in müşteri şikâyetlerini şeffaf, sistematik ve çözüm odaklı bir süreçle yönettiğini resmi olarak tescillemiş oldu.

Saint-Gobain’in endüstriyel harç üretiminde dünya lideri markası Weber, Türkiye’de müşteri memnuniyetine verdiği önemi kurumsal süreçlerine yansıtan yapısı sayesinde TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi Belgesi’ne layık görüldü.

Bu değerlendirme kapsamında Weber Türkiye, şikâyet yönetimi süreçlerini uluslararası standartlarla karşılaştırarak kapsamlı bir iyileştirme çalışması yürüttü ve müşteri geri bildirimlerini ele alış biçimini daha sistematik, şeffaf ve sürdürülebilir bir modele taşıdı.

Belgelendirme süreci 2025 yılında başladı ve yıl sonu denetimi ile tamamlandı. Şirket, mevcut şikâyet yönetimi yapısını kapsamlı bir analizle değerlendirdi. Bu süreçte hem güçlü yönler netleştirildi hem de iyileştirme alanları belirlendi.

Ardından ekiplerle yürütülen çalışmalarla süreçler gözden geçirildi, sorumluluk kapsamları yeniden tanımlandı ve müşteri geri bildirimlerinin ele alınış biçimi daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirildi. Bu yaklaşım, yalnızca prosedürleri düzenlemekle kalmayıp, kurum kültürünü ve müşteri odaklı çalışma biçimini de güçlendirdi.

Saint-Gobain Weber Pazarlama Müdürü Gülnur Gülsever Buralı, belgelendirmenin şirket için önemini şöyle değerlendirdi:

“TS ISO 10002 belgesi, müşterilerimizi nasıl dinlediğimizi ve geri bildirimleri hızlı, etkili çözümlere dönüştürdüğümüzü uluslararası bir standartla doğruluyor. Bu başarı, ekibimizin ortak çabası ve süreç boyunca gösterdiğimiz titiz çalışmanın bir sonucu. Belge, hizmet kalitemizi daha da ileri taşıma kararlılığımızı ve müşteri odaklı yaklaşımımızı somut şekilde ortaya koyuyor”.

Saint-Gobain Weber Türkiye Hakkında

Weber, harç bazlı çözümler alanında dünya lideri bir marka olarak 68 ülkede 223 üretim tesisi ile faaliyet göstermekte ve Saint-Gobain Grubu’nun yapı kimyasalları segmentinde yer almaktadır.

Türkiye’de 1998 yılından beri hizmet veren Weber, seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, dış cephe ve ısı yalıtımı, su yalıtımı, teknik harçlar, zemin sistemleri ve iç cephe boyaları ile geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Ülke genelinde 7 fabrikası, 7 bölge müdürlüğü ve yaygın bir bayi ağı bulunmaktadır.

Müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak benimseyen Weber, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi Belgesi ile bu yaklaşımını uluslararası standartlarla tescillemiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile tüm süreçlerini destekleyen Weber, ayrıca çimento esaslı seramik yapıştırıcıları ve diğer ürün gruplarında Türkiye’de sektöründe ilk EPD (Çevresel Ürün Deklarasyonu) sertifikalarını alarak ürünlerin çevresel performansının şeffaf olarak paylaşılmasında öncülük etmiştir.

Weber Türkiye EC1Plus sertifikalı ürünleri ile de düşük VOC emisyon seviyeleriyle insan sağlığını gözeten ürünler ve çözümler sunmaktadır.