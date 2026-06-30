Saint-Gobain Yapı Kimyasalları Türkiye’de vites yükseltiyor: Devler liginde çifte başarı!

Saint-Gobain’in Yapı Kimyasalları segmentinin lokomotif markaları Weber ve Chryso sanayinin zirvesine tırmanarak pazardaki büyüme ivmesini kanıtladı. Markalar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklanan en büyük sanayi kuruluşları listelerinde aynı anda yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Weber, bu yıl ilk kez adım attığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 461. sıradan giriş yaparken, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) İlk 100 listesinde de 38. sırada yer alarak bölgesel ve ulusal gücünü tescilledi. Chryso ise İSO İkinci 500 listesine girme başarısı göstererek grubun Türkiye pazarındaki toplam üretim ve sanayi gücünü pekiştirdi.

Bu sonuçlar, Saint-Gobain Yapı Kimyasalları’nın sürdürülebilir büyüme stratejisinin, üretim kapasitesindeki artışın ve Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerin net bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Son dönemde üretim tesislerine yapılan modernizasyon yatırımları, yenilikçi ürün grubu ve pazar payındaki istikrarlı yükseliş, markaların geleceğe yönelik güçlü vizyonunu ortaya koyuyor.

Saint-Gobain Yapı Kimyasalları Türkiye ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Osman İlgen, markaların bu başarısını şöyle değerlendirdi:

“Saint-Gobain Yapı Kimyasalları olarak Türkiye pazarında vites yükselttiğimiz, yatırımlarımızın meyvelerini topladığımız çok güçlü bir döneme girdik. Weber markamızın hem İSO 500 listesine hem de EBSO listesine ilk kez ve bu kadar güçlü sıralardan giriş yapması, doğru stratejiyle büyüdüğümüzün en somut kanıtı. Bununla birlikte, grubumuzun bir diğer değerli markası Chryso’nun da İSO İkinci 500 listesinde yer alması gücümüzü perçinledi. Bu çifte başarı; müşteri odaklılığı en üst seviyede tutan bir organizasyon olmamızın, fabrikalarımızdaki üretim disiplininin, yenilikçi ürünlerimizin ve tüm ekibimizin ortak emeğinin bir sonucudur. Saint-Gobain Yapı Kimyasalları çatısı altında, Türkiye genelinde büyümeye, sektöre yön vermeye ve ülke ekonomimize değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”