Sal Lojistik’ten jeotermal alanda otomasyona dayalı sera yatırımı

AHMET YİĞİT/MERSİN

Mersin’de 2018 yılında faaliyete başlayan Sal Lojistik, 2021 yılında kurulumunu tamamladığı 120 bini kapalı olmak üzere; toplam 300 bin metrekare alana sahip serasında ilk fidelerin ekimini yaptı.

Topraksız tarım yöntemiyle üretilen T1 sırık tipi salkım domatesler Sare Agro markasıyla Avrupa pazarına ve Körfez ülkelerine ihraç edilecek. Modern üretim teknikleriyle zirai kalıntı olmayan ürünler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Sare Agro Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Memiş, “Tarım gelecek ve güvencemizdir. İnsanın varlığı tarıma dayalıdır. Geleceğimize yatırım yapmak için yatırımlarımızın arasına sera yatırımı eklemek gereği duyduk. Geleneksel yöntemlerde toprak zamanla yıpranıyor. Toprakta ilaçlamalardan kaynaklı nemotoit kalıntıları yer alıyor. Topraksız tarım yöntemiyle bunun önüne geçiyoruz. Bu modern yöntem ile her bitkinin isteğine göre besleme yapılıyor. Fidenin bakımının iyi olması ürünün meyvesinin de sağlıklı olmasını sağlıyor” dedi.

Ayrıca 3 bin 700 metrekare depolama alanı, elleçleme ve soğuk hava deposu yer alan serada, far ve oksijen sensörleri, iç-dış sıcaklık meteorolojik verilerin ölçülmesi ile ilgili tüm teknik detaylar; bitkilerin beslenme reçetelerini belirliyor.

Teknolojiyle entegre üretim sayesinde su tasarrufu sağlandığını ve daha az arazi ile daha fazla verim alındığını belirten Mustafa Memiş, “Topraksız seracılık modelinden birim alanda elde edilen kazanç, geleneksel tarım modellerine göre yaklaşık 50 kat daha karlıdır. Bilimin ışığında üretim yapılarak, atıl tarım arazilerini bu tarz yatırımlar ile geri kazanılabilir. Bu sayede dünya gıda pazarında daha fazla söz sahibi olarak, hem pazarları kontrol edebilir hem de ülkemize daha fazla döviz girişi sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Devletin sektöre verdiği teşvik ve yatırımlara karşın üretici olarak üstüne düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ifade eden Memiş, sektöre daha fazla kaynak ayrılması durumunda ülkemizde modern üretimin gelişeceğini vurguladı.