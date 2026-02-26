Salesforce beklentileri hayal kırıklığı yarattı

Salesforce Inc., yeni mali yıl için satış büyümesine ilişkin ılımlı bir görünüm sundu ve yazılım devinin yapay zeka çağında yeni rakiplere karşı geride kalacağına yönelik yatırımcı endişelerini artırdı.

Şirket yaptığı açıklamada, Ocak 2027’de sona erecek mali yılda gelirin yaklaşık 46 milyar dolar olacağını bildirdi. Bu tahmin analist beklentileriyle uyumlu olsa da yatırımcıları etkilemeyi başaramadı.

Müşteri yönetimi yazılımının önde gelen üreticisi olan Salesforce, yapay zekanın köklü yazılım sağlayıcıları üzerindeki etkisine ilişkin Wall Street kaygılarının adeta sembolü haline geldi. Yatırımcıların, yapay zekanın rakip ürünler geliştirmeyi kolaylaştıracağı ve Salesforce’un fiyatlandırma gücünü azaltacağı yönündeki endişeleri nedeniyle şirketin hisseleri son 12 ayda yaklaşık %37 düştü.

Şirket, yılın ikinci yarısında organik büyümenin yeniden hızlanmasını beklediğini bildirni. İcra Kurulu Başkanı Marc Benioff, "2030 mali yılında yıllık 63 milyar dolar gelire ulaşma yolunda ilerliyoruz" dedi. Bu rakam, Wall Street’in beklediği 60,3 milyar doların üzerinde bulunuyor.