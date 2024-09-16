Salgınlara karşı mücadele buluşlarla başladı

Kolera, İspanyol gribi, COVID-19 salgınlarından sonra Afrika bölgesinde meydana gelen Maymun Çiçeği Virüsü (MPOX)’de global bir tehlike haline gelmeye başladı.

Daha önceleri kara kıtada görülen vakaların birçok ülkede yaygınlaşmasıyla Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ciddi önlemler almaya başladı.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, buluşların ihtiyaçtan doğduğunun altını çizerek, “Buluş konusunda tıp alanındaki çalışmaların ağırlık kazanmasındaki temel dinamiğin insan sağlığını koruma ihtiyacından kaynaklandığını ifade edebiliriz.” şeklinde konuştu.

COVID-19 salgınıyla birlikte binlerce buluşunu geliştirilip ticarileştirildiğine vurgu yapan Akbulut, “Bu dönemde yerli solunum cihazından tanıt kitlerine, aşıya kadar birçok buluş geliştirildi ve ticarileştirildi.” dedi.

MPOX virüsü özelinde globalde birçok buluş geliştirildiğinin altını çizen Cumhur Akbulut, “Bunlar içerisinde tanı kitleri, aşılar ve daha birçok buluşu gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

Hali hazırda bu virüsle ilgili yüzlerce patent başvurusunun yapıldığını dile getiren Akbulut, “Ülkemizde maymun çiçeği ile ilgili herhangi bir vaka görülmüş değil. Ancak birçok kurum ve kuruluşun olası senaryolara karşı çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları Ar-Ge üzerinden yürüttüğünü biliyoruz.” ifadelerini kullandı.