Sally Beauty hisseleri ilk çeyrek sonuçlarının ardından piyasa öncesi yüzde 6,6 geriledi

Profesyonel saç boyası lideri şirketin hisseleri, sonuçların ardından piyasa öncesi işlemlerde %6,56 düştü.

İlk çeyrekte kazanç ve gelir beklentileri aşıldı

Investing'in haberine göre şirket, ilk çeyrekte hisse başına 0,48 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi ve analistlerin 0,46 dolarlık tahminlerini aştı. Gelir ise 943 milyon dolara ulaşarak 939,63 milyon dolarlık beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Konsolide edilmiş karşılaştırmalı satışlar geçen yıla göre değişmezken, konsolide net satışlar %0,6 gibi mütevazı bir oranda arttı.

Bununla birlikte, yatırımcılar kazanç beklentilerinin aşılmasına rağmen Sally Beauty’nin hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek görünümüne odaklandı. Şirket, ikinci çeyrekte hisse başına 0,39 ila 0,42 dolar kazanç bekliyor ki bu 0,45 dolarlık beklentinin altında. Ayrıca 895 milyon dolar ile 905 milyon dolar arasında gelir öngörüyor.

Başkan ve CEO Denise Paulonis şöyle dedi: "İlk çeyrek performansımız, 2026 mali yılına güçlü bir başlangıç yapıldığını gösteriyor. Beklentilerimizi karşılayan üst düzey sonuçlar elde ettik, sağlıklı brüt marjları koruduk ve %12’lik düzeltilmiş hisse başı kazanç artışı sağladık - bu da uzun vadeli finansal algoritmamızla tutarlı."

Şirket, düzeltilmiş brüt marjın 50 baz puan artarak %51,3’e yükseldiğini ve faaliyetlerden 93 milyon dolar nakit akışı sağladığını bildirdi. E-ticaret satışları 111 milyon dolara ulaşarak net satışların %11,7’sini oluşturdu.

Sally Beauty, 2026 mali yılının tamamı için kazanç rehberliğinin alt sınırını hisse başına 2,02-2,10 dolara yükseltirken, gelir tahminini 3,71 milyar dolar ile 3,77 milyar dolar arasında tuttu.

Şirket, çeyrek boyunca sermaye tahsis stratejisini sürdürerek 20 milyon dolarlık vadeli kredi borcunu geri ödedi ve toplam 21 milyon dolar maliyetle 1,4 milyon hisse geri alımı gerçekleştirdi. Sally Beauty, çeyreği 1,5x net borç kaldıraç oranı ve 157 milyon dolar nakit ve nakit benzerleri ile tamamladı.